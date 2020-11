Alberghi: calo dell’80% del fatturato, l’incognita dei licenziamenti

La chiusura dello Sporting Hotel che per fortuna è solo temporanea, scoperchia però una crisi di settore che è molto pesante e che registra un calo rispetto allo stesso periodo dello scorso anno dell’80%.

La situazione non potrà migliorare nel medio termine e quindi sarebbero necessari interventi rapidissimi che invece non sono nemmeno allo studio del governo. In ginocchio non ci sono solo gli albergatori, ma anche tutto l’indotto che senza clienti è destinato a esaurirsi rapidamente.

I rappresentanti di settore, la Federalberghi cosa chiede? Azzeramento dell’Irap, bonus aggiuntivi e congelamento o dilazione del debito oltre i 5 anni. Cancellazione delle accise sulle utenze a livello regionale.

Pubblicità Pubblicità

Interventi perfino minimi di fronte ad uno scenario che registra rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, un calo del 70% delle presenze e dell’80% del fatturato: ad oggi a livello nazionale risulta chiuso il 60% delle strutture ed è una percentuale che tiene conto anche delle attività stagionali.

Al momento la risposta del governo è quella dei ristori che prevedono il credito d’imposta sugli affitti fino al 60% entro fine anno. Un limite che però, sottolinea Federalberghi, è già stato raggiunto da molti operatori ed il problema normativo è la non cumulabilità del credito che non permette a chi ha superato il limite di usufruirne ancora.

Sul settore incombe l’incognita licenziamenti quando arriverà lo sblocco e nessuno si è ancora mosso per tentare almeno di gestire il problema.

Pubblicità Pubblicità



Drammatico anche il fatto che il futuro non è per nulla confortante. Per il turismo invernale non ci sono certezze ed in tutti i casi anche se le strutture dovessero aprire, ma i clienti non si possono muovere dai luoghi di residenza non si farebbe altro che aumentare i debiti.

Mancano gli stranieri e con loro tutto quel movimento generato da congressi, eventi fieristici, convention che sono il motore del settore.

Infine, ma non è per nulla un aspetto da sottovalutare, senza turismo i comuni non incassano la tassa di soggiorno che in molti casi era fondamentale per i bilanci.