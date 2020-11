Trento: la gente sfida i divieti e si riversa in strada. Per pochi irresponsabili si rischia la zona rossa

Le immagine scattate ieri pomeriggio hanno raccontato di un centro città gremito di persone. Se non fosse stato per l’utilizzo delle mascherine pareva un normale sabato pomeriggio prima della situazione Covid. In tanti non hanno voluto rinunciare al classico aperitivo o allo shopping prenatalizio.

Alcuni di questi con la mascherina calata sul mento. Per colpa di pochi «irresponsabili» il Trentino rischia di finire nella zona rossa dopo le restrizioni sarebbero davvero importanti.

Il sindaco Franco Ianeselli ha già firmato un’ordinanza in cui vieta l’apertura delle casette che vendono bibite e caldarroste. Da oggi quindi le casette rimarranno chiuse. Da lunedì entrerà poi in vigore l’ordinanza di Fugatti che vieta il consumo di cibo e bevande all’aperto.

Pubblicità Pubblicità

Il sindaco si è così espresso in un post su Facebook: «Scene come questa non possono essere accettate. Vedere questi assembramenti dimostra che troppe persone non hanno ancora compreso la difficile battaglia che il nostro Paese sta combattendo. Una battaglia che dipende dai nostri comportamenti. Intensificheremo radicalmente i controlli, siamo pronti a intervenire con misure più restrittive, ma tutto questo non basterà se ancora in troppi non rispetteranno le indicazioni sanitarie e, aggiungo, il buonsenso».

Dure anche le parole del sindaco di Pergine Roberto Oss Emer: «Corona virus aggiornamento di sabato 14 novembre 2020. Oggi a mezzogiorno la situazione era la seguente : 254 persone con tampone positivo per le quali ho emesso o che sto emettendo ordinanza che vieta loro di lasciare la loro abitazione, e 227 persone in isolamento a seguito di tampone antigenico positivo per le quali non è stata emessa ordinanza.

Totale dunque 481 tamponi positivi a fronte di 21.500 abitanti circa e perciò una percentuale del 2,24 %. Non ci vuole molto a superare il limite del 3% che porrebbe Pergine in Zona Rossa. Dal comportamento sconsiderato di molti perginesi sembra che si stia facendo di tutto per arrivarci».

Pubblicità Pubblicità



Stessa storia in piazza santa Maria Maggiore dove per tutto il giorno di sono creati capannelli di giovani africani «al lavoro» che oltre a creare assembramenti non portavano neppure la mascherina (foto scattata ieri pomeriggio). Il problema si era già riproposto nel lockdown di marzo dove in una città deserta gli unici a circolare erano i «soliti noti».