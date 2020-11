Premier Conte indagato per abuso d’ufficio e violenza privata. Il fascicolo passa a Roma. Niente udienza martedì a Trento

Il 2 maggio scorso un 66 enne residente a Calceranica si era presentato alla stazione dei carabinieri di Caldonazzo per depositare una denuncia nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte.

La querela è stata preparata dall’avvocato Edoardo Polacco del Foro di Roma. A suo dire i Dpcm di Conte avrebbero limitato le libertà garantite dalla costituzione e in particolare la libertà di spostamento, la libertà di riunione e la libertà di esercizio del culto religioso.

Il presidente del Consiglio è stato infatti formalmente indagato per attentato alla Costituzione (articolo 283 del codice penale), abuso d’ufficio (art. 323) e violenza privata (610). Il premier è stato denunciato da migliaia di persone in tutta Italia, per questo l’eventuale decisione dei giudici di Trento potrebbe avere una reazione a catena importante per Conte.

All’interno della querela è stato poi scritto di come sia irrispettoso infliggere delle sanzioni amministrative per chi non rispetta le norme.

La Procura, dopo aver indagato Conte, ha chiesto l’archiviazione del fascicolo in quanto i fatti non costituiscono reato. Il cittadino di Calceranica e il suo avvocato si sono però opposti alla richiesta di archiviazione. La data dell’eventuale rinvio a giudizio o archiviazione era stata fissata per martedì 17 novembre.

Ma Giuseppe Conte, martedì non farà il suo ingresso al Palazzo di Giustizia di Trento dove ad attenderlo c’era la giudice per le indagini preliminari Claudia Miori, chiamata a decidere se mandarlo a processo o no per tutto quello che il premier ha combinato tra pandemia e lockdown.

A pochi giorni dall’udienza il gip del Tribunale di Trento ha deciso per il trasferimento del fascicolo a Roma per competenza territoriale. Roma, secondo il giudice, è la sede giudiziaria per decidere l’esito del procedimento penale.

Conte, difeso d’ufficio dall’avvocato Luca Pontalti e da un legale dell’Avvocatura dello Stato, non sarebbe comunque stato presente all’udienza di martedì per legittimo impedimento. L’udienza sarebbe stata quindi rinviata.

L’udienza potrebbe essere la prima di tante altre visto che da tutta Italia sono piovute in ogni Procura migliaia di denunce contro la scriteriata gestione governativa della pandemia.