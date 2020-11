Novembre: 4 ricette per gustare i prodotti del mese

Come si fa a scegliere quali piatti preparare in un momento in cui verdura e ortaggi propongono così tante cose sfiziose? Si spazia dai cavoli ai broccoli, passando per i classici porri, patate, zucche e zucchine.

Cavoli, cavolfiori e cavoletti… qualche anno fa avrei detto “col cavolo che li cucino” invece ora li cerco e li apprezzo moltissimo.

Come sempre non volevo lanciarmi in cose complicate come la scelta di una ricetta che prevedesse l’uso del topinambur (buonissimo per altro). Sono rimasta quindi su qualcosa di più comune e con pochissimi ingredienti ho fatto tutto quello che volevo proporvi.

Se per quello che riguarda la verdura c’è l’imbarazzo della scelta per quello che riguarda la frutta, ahimè, in questo momento non trovo niente che mi emoziona. Purtroppo non sono un’amante dei cachi e dei fichi, e trovo che sia ancora un pò presto per buttarmi sugli agrumi che poi ci porteremo dietro per tutto l’inverno.

Non volendo rinunciare al dolce però ho pensato ad una cosa un pò particolare, una coccola cioccolatosa arricchita dalla frutta secca



Vellutata di broccoli (solo gambi)

1 broccolo

1 broccolo romanesco

1 cavolfiore

brodo vegetale

spezie varie (curry, paprica, curcuma)

Per questa vellutata ho usato solamente i gambi delle verdure, perchè i fiori li avevo usati per altre preparazioni. E’ una ricetta di recupero, per non buttare nulla, nata per caso una sera che volevo sperimentare qualcosa di diverso.

In una padella versare un filo di olio, i gambi delle verdure tagliati a pezzi e rosolare qualche minuto. Aggiungere abbondante brodo vegetale e cuocere finchè i gambi non sono teneri. A cottura ultimata prelevare le verdure e metterle in una padella, aggiungere qualche cucchiaio di brodo vegetale e frullare.

Aggiungere le spezie e se si desidera un cucchiaio di jogurt bianco. Servire con dei crostino o con verdura di guarnizione precedentemente saltata in padella.

Personalmente le vellutate mi piacciono dense, quindi uso poco brodo, solo quello indispensabile a frullare e renderla omogenea. Se vi piace più liquida aggiungere più brodo.



Gnocchi di broccolo verde

1 broccolo

1 uovo

farina integrale

sale

Per prima cosa ridurre il broccolo in cimette ed eliminare i gambi duri, lessarle in acqua bollente per 5-8 minuti, lasciando che rimanga abbastanza sodo. A cottura ultimata scolare, trasferire in un robot da cucina e ridurre in purea, aggiungere l’uovo, un pizzico di sale e amalgamare.

Aggiungere la farina, un bicchiere alla volta, fino ad ottenere un impasto morbido ed elastico. Formare dei cordoncini e tagliarli a pezzi; la ricetta originale prevedeva una forma a rettangolo, ma a me piace troppo la “rughetta” che fanno quando si rigano con l’apposito strumento quindi gli ho dato la forma classica.

Portare sul fuoco una padella, quando l’acqua bolle calare gli gnocchi e lessarli fino a quando non salgono a galla. Scolare e trasferire in una padella antiaderente, aggiungere un pezzettino di burro e rosolare. Quando avranno fatto una bella crosticina servire con un olio e parmigiano, o con burro e salvia.



Filetto di sogliola allo zafferano

4 filetti di sogliola

1 bustina di zafferano

80 gr farina di grano duro

sale e pepe

Versare in un piatto la farina e aggiungere lo zafferano, un pizzico di sale e pepe. Mescolare quindi passare il pesce nella panatura pigiando delicatamente perchè aderisca dappertutto. In una padella antiaderente versare un filo di olio, cuocere i filetti girandoli a metà cottura, facendo attenzione a non romperli.

A fine cottura adagiare il pesce su un letto di cavolo rosso affettato finemente e accompagnare con cavolini di Bruexelles precedentemente cotti al vapore e scottati in padella.

Hummus al cioccolato con scaglie di frutta secca

200 gr ceci lessi

20 gr pasta di sesamo

20 gr cacamo amaro in polvere

50 gr di miele

acqua

Scolare i ceci dal loro liquido, sciacquare bene e trasferire in un robot da cucina. Frullare e aggiungere tutti gli altri ingredienti assieme a qualche cucchiaio d’acqua (uno alla volta valutando la consistenza che deve essere densa). Il dolce è pronto, ora basta trasferirlo nelle coppette e guarnirlo con quello che si desidera. Io ho usato gocce di cioccolato e frutta secca tagliata grossolanamente.