Trento: bambina di 4 mesi trovata morta nella culla

Ieri mattina in un appartamento di via Matteotti a Trento i genitori si erano accorti che la piccola non respirava più. Immediata è stata la chiamata dei soccorsi. Sul posto è arrivata l’ambulanza insieme ai carabinieri. I soccorritori hanno tentato più volte di rianimare la piccola ma non c’è stato nulla da fare. La magistratura darà il via libera per l’autopsia sul corpo della bambina.

La morte del bambino nella culla è nota come sindrome della morte improvvisa infantile, in inglese Sudden Infant Death Syndrome (Sids), e non ha a tutt’oggi una spiegazione nella comunità scientifica.

Spesso è chiamata «Morte Bianca» e colpisce i bambini nel primo anno di vita ed è a tutt’oggi la prima causa di morte dei bambini nati sani.

In Italia ha avuto un’incidenza dello 0,5 per mille circa nel 2011 (23 bambini sotto i 5 anni, l’1,3% dei decessi totali nel periodo di riferimento). È la causa più comune di morte tra un mese e un anno di età. Circa il 90% dei casi si verifica prima dei sei mesi di età, con il picco di casi tra i due mesi e i quattro mesi di età.

I medici raccomandano di far addormentare il bambino a pancia in su, proprio per minimizzare i rischi.

