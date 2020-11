Marco Cattani si dimette dal Consiglio Comunale di Cles, subentra Camilla Chini

Come preannunciato nelle scorse settimane, il Consigliere Marco Cattani (nella foto sotto) esponente di Minoranza e Capogruppo per la lista ‘Siamo Cles’ ha rassegnato le proprie dimissioni dal Consiglio Comunale di Cles.

Personaggio molto noto in vallata, in quanto da anni ricopre la carica di Presidente del Consorzio Cles Iniziative, è da sempre al fianco dei commercianti clesiani, impegnato nell’organizzazione di eventi in collaborazione con Pro Loco e Comune, con l’obiettivo di sviluppare il paese sia a livello turistico che culturale.

“Una scelta giustificata” – commenta Marco Cattani – “nella convinzione che, mai come in questo momento, sia necessario lasciare spazio ai giovani. Tengo a ringraziare tutti i cittadini che mi hanno dato fiducia in occasione della tornata elettorale, nonché tutte le persone che fanno parte delle liste ‘Insieme per Cles’ e ‘Siamo Cles’ per il bel percorso condiviso. Avevo deciso di mettermi in gioco per il bene del gruppo e ritengo che, ora, questo passo indietro sia la scelta più coerente ed intellettualmente onesta.

L’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni al complesso, ma stimolante mondo dell’amministrazione pubblica, dando loro la possibilità di proporsi come valido riferimento per le esigenze e per le problematiche, anche quelle meno evidenti, dei cittadini, mettendosi a loro servizio al fine di permettere a risorse nuove e volenterose di portare nel neoeletto consiglio comunale energie e competenze.

Camilla Chini è una persona valida e meritevole, ed è da persone come lei che ritengo sia opportuno partire per iniziare a costruire un’alternativa all’attuale amministrazione. La sua entrata in consiglio porterà un’auspicabile dose di competenza e freschezza. Lascio dunque il gruppo di minoranza in buone mani”.

Anche Mario Chini rinuncia alla carica di Consigliere in coerenza con quanto da lui sempre sostenuto nei riguardi dell’opportunità di consentire ai giovani di intraprendere un percorso per rivestire il ruolo di amministratore comunale, con una particolare attenzione alle donne che sempre hanno dimostrato di essere in grado di avere un approccio olistico difronte alle situazioni ed ai servizi da svolgere.

Subentra quindi Camilla Chini, 28 anni, professione avvocato; una giovane che ricoprirà il ruolo di Consigliere di Minoranza per la lista ‘Siamo Cles’. Una nuova risorsa per il Consiglio Comunale di Cles che porterà, oltre al suo volto giovane, un’auspicabile dose di competenza e freschezza, ma saprà portare anche la voce dei giovani in Consiglio Comunale.

Commenta Camilla Chini: “Ho deciso di dare la disponibilità per mettermi in gioco e offrire, attraverso le mie competenze, un piccolo contributo alla crescita della comunità nella quale vivo. Ringrazio Marco Cattani e Mario Chini per avermi dato questa importante opportunità, e soprattutto per le ragioni che li hanno spinti a questa decisione. Mi impegnerò per dare seguito e concretezza a questo nostro percorso”.

Le liste civiche Insieme per Cles e Siamo Cles vogliono ringraziare Marco Cattani e Mario Chini per il grande impegno e il valido contributo che hanno saputo portare in campagna elettorale, ed un augurio alla nuova Consigliera comunale Avv. Camilla Chini, con l’auspicio di poter lavorare con serenità e determinazione a favore del nostro paese.