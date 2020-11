I consigli comunali di Mezzolombardo saranno trasmessi in diretta streaming: approvata la mozione del gruppo “Crescere Insieme-Futuro Insieme”

Nasce il Giardino dei Sensi, il percorso sensoriale per scoprire profumi, sapori e rumori della natura Ognuno dei nostri sensi ci regala una visione unica del mondo. Quello che riesce a guidare il nostro inconscio più profondo, legando la sfera emotiva con ricordi e profumi è sicuramente l’olfatto, il più antico e potente dei sensi, l’unico che può aiutare ad acquisire un benessere psicofisico per allentare la tensione. In quest’ottica, è […]

Tesla lancia sul mercato una tequila di lusso: l’ultima folle idea di Elon Musk Dal colosso Tesla, a Paypal, fino alla rincorsa verso il pianeta rosso con Space X, Elon Musk, noto imprenditore della Silicon Valley, ha fatto della sua stravaganza, della genialità e della voglia di innovare un marchio di successo, portando sempre sul mercato progetti brillanti e vincenti. Con l’ultima idea ha invece deciso di sorprendere, abbandonando […]

Sostenibilità metropolitana, Taipei offre il grattacielo ruotante e autosufficiente: appartamenti disponibili a 30 milioni di dollari Oggi come non mai, le grandi metropoli stanno ottimizzando i propri tempi e spazi rinnovando il proprio skyline cittadino con progetti futuristici programmati per essere sostenibili, e alimentati da energie rinnovabili, quindi totalmente ad impatto zero e autosufficienti. In questa visione di architettura verde, Taipei ha costruito un incredibile torre – grattacielo residenziale ecosostenibile: l’Agorà […]

Amazon mette in vetrina i big del lusso: arriva la nuova piattaforma “Luxury Store” In uno mondo ormai sempre più digitalizzato, il noto colosso dell’ e- commerce, Amazon sta per sbarcare anche sulle piazze più lussuose, lanciando una sua personalissima piattaforma dedicata all’abbigliamento di lusso: Luxury Store. La piattaforma, che dovrebbe debuttare inizialmente negli Usa per poi allagarsi a livello internazionale, ha l’obbiettivo di attrarre i grandi distributori in […]

Biologico, settore in continua crescita: nasce il progetto sostenibile “Distretto Bio Sardegna” Una parte del settore alimentare finanzia i piccoli imprenditori che hanno fatto del loro terreno e delle loro coltivazioni una filiera sana e controllata: il cibo biologico. La scelta e il consumo del biologico è aumentato esponenzialmente a livello nazionale e internazionale grazie alla vendita dei prodotti a chilometro zero che puntano sull’integrità del prodotto […]

Yoga sul terrazzo panoramico del 100 esimo piano: un’ora per sollevarsi dai problemi terreni Non solo Dubai, anche New York vuole il suo personalissimo primato e lo fa sorprendendo il mondo sulla costa occidentale di Manhattan al centesimo piano di uno dei nuovi grattacieli di Hudson Yard. Qui, a 344 metri di altezza si eleva The Edge, una terrazza spettacolare di 700 metri quadrati che regala una vista a […]

L’eleganza italiana incontra la versatilità con la prima cravatta – mascherina Quando l’attenzione per i dettagli incontrano la creatività del lusso italiano e la comodità della versatilità, nasce il must della moda maschile autunno – inverno: la prima cravatta che all’occorrenza si trasforma anche in mascherina protettiva: “ Vattin” La cravatta – mascherina è stata ideata e creata da Ulturale, un’azienda napoletana che ha pensato ad […]

I più noti giocattoli per bambini si perfezionano: Lego e Uno diventano 100% green In un momento in cui il mercato della plastica sta decisamente rallentando anche a causa delle recenti direttive europee, molte grandi aziende stanno cercando di diventare più eco- compatibili, riducendo o eliminando definitivamente la plastica dalle confezioni, ma anche dai giocattoli stessi. Dopo averla utilizzato per decenni sia nei prodotti che negli imballaggi, molte aziende […]