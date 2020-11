Cancro al polmone, al pancreas e prematurità: san Lorenzo torna ad illuminarsi in segno di solidarietà

San Lorenzo torna ad illuminarsi in segno di solidarietà. Il Comune di Trento aderisce a tre campagne di sensibilizzazione, illuminando per l’occasione l’ abbazia di San Lorenzo.

L’edificio si colorerà di bianco il 15 novembre per Illumina novembre, iniziativa di Alcase Italia odv (www.alcase.eu), che durerà tutto il mese di novembre e avrà lo scopo di creare occasioni di sensibilizzazione sulla realtà del cancro al polmone, risvegliando le coscienze ed attirando l’attenzione dell’opinione pubblica su una malattia di cui si parla ancora troppo poco.

Nel 2020, più che negli anni passati, sarà importante generare consapevolezza sul cancro del polmone perché i mesi della pandemia da Covid 19, soprattutto nei periodi di più intensa emergenza, sono stati caratterizzati da un numero bassissimo di nuove diagnosi.

È però convinzione degli esperti che, nei prossimi mesi, i casi non diagnosticati in questa primavera possano venire alla luce e debbano essere presi in carico del sistema sanitario nazionale, con l’aggravante del manifestarsi della malattia in uno stadio più avanzato e meno efficacemente trattabile.

Nel mondo un bambino su dieci nasce prematuro. La Giornata mondiale della prematurità, che ricorre il 17 novembre, è un appuntamento annuale, celebrato a livello internazionale, con iniziative volte a sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema delle nascite premature. La richiesta di adesione alle iniziative organizzate in quest’occasione, tra cui illuminare di viola un monumento cittadino, è stata presentata al Comune dalla Società Italiana di Neonatologia, da Vivere Onlus e da ANT – Amici della Neonatologia Trentina onlus.

San Lorenzo si colorerà di viola anche il 19 novembre, in occasione della Giornata mondiale contro il tumore al pancreas.

Anche questo anno infatti l’Associazione Nastro Viola onlus, organizzazione no-profit impegnata nella lotta al tumore al pancreas, in collaborazione con le Associazioni Oltre La Ricerca Odv, Fondazione Nadia Valsecchi, Associazione My Everest onlus e Associazione Massimo Borrelli onlus, propone la campagna di sensibilizzazione Facciamo luce sul tumore al pancreas.

Per tutto il mese e in tutto il mondo si svolgeranno iniziative il cui scopo è divulgare informazioni su questa patologia, ancora oggi così poco conosciuta che ogni anno in Italia colpisce oltre 13.500 persone.

Solitamente, nelle fasi iniziali della malattia i sintomi non si manifestano, oppure non sono sufficientemente specifici per suscitare il sospetto di una neoplasia. Ciò si traduce in un frequente ritardo nella diagnosi, che spesso viene formulata solo quando il tumore è già in uno stadio avanzato e si è diffuso in altre parti del corpo.