Ville d’Anaunia, i 16 consiglieri di maggioranza fanno cerchio intorno al sindaco Valentini: «Lavoreremo uniti per la crescita della nostra comunità»

Nessuna (altra) crepa all’interno del gruppo, unito e compatto nel portare avanti le proprie idee per il bene di Ville d’Anaunia.

Dopo la decisione presa dal consigliere Marco Santini, che ha scelto di separarsi dal gruppo unico dando vita, di fatto, a un’opposizione in Consiglio, gli altri 16 consiglieri del terzo comune della Val di Non hanno voluto fare cerchio intorno al sindaco Samuel Valentini.

«In questo primo mese di mandato stiamo lavorando, in piena sintonia con il sindaco e la giunta comunale, per giungere ad un programma di legislatura che permetta a Ville d’Anaunia di crescere come comunità e nel contempo con l’obiettivo di dare sviluppo e concretezza alle nostre frazioni – spiegano Giordano Bruni, Andrea Cicolini, Giuliano Ghezzi, Arianna Leonardi, Gianluca Leonardi, Monica Marinelli, Alessia Odorizzi, Fausto Pallaver, Lauro Paoli, Felice Pinamonti, Donatella Pizzolli, Diego Santini, Paola Slanzi, Riccardo Torresani, Darma Waldner e Mirco Zanolini –. Ogni consigliere comunale in base alle specifiche competenze e al proprio ruolo, e con il supporto dell’intero apparato amministrativo, ha avuto la possibilità di dare il proprio contributo che verrà presentato durante il consiglio comunale previsto per fine novembre».

I consiglieri raccontano che gli obiettivi attorno ai quali sono nate le motivazioni per ogni singola candidatura e la volontà di fare per la comunità, li hanno portati a costruire un gruppo coeso che, ora ancor più di prima, sta perseguendo il proprio operato in pieno accordo con sindaco e giunta.

«Ognuno di noi ha la propria visione, ma ciò che ci accomuna è la volontà di fare, di prendersi la responsabilità nel dare risposte concrete alla nostra comunità – rivelano –. Condividiamo il percorso iniziato con stima nei confronti del sindaco e della giunta e crediamo nel lavoro di squadra».

«È per noi un dispiacere dover constatare che non condividiamo invece i comportamenti assunti sin da subito da un consigliere (il riferimento è a Marco Santini, ndr), che non rispondono al credo che ci unisce come gruppo. Siamo costretti, nostro malgrado, ad esimerci da tali comportamenti proprio perché dettati non da un contrasto fra idee, ma esclusivamente dalla sua mancata nomina a vicepresidente del consiglio, agendo con l’obiettivo della presidenza».

La decisione da parte del consigliere Santini di uscire dall’aula – e poi dalla maggioranza – è maturata nel momento in cui, durante l’ultima seduta di Consiglio, la sua richiesta di voto segreto è stata respinta e con votazione palese (15 favorevoli su 15 votanti) è stata nominata vicepresidente Arianna Leonardi.

«Il consiglio comunale, come tutti i ruoli di rappresentanza, implica responsabilità amministrativa, condivisione collegiale e soprattutto riservatezza nelle decisioni prese – aggiungono i consiglieri –. Abbiamo sempre inteso il lavoro per il comune come un servizio e siamo convinti che non sono certo i titoli a fare la differenza, ma l’azione quotidiana di ognuno».

«Il suo (di Marco Santini, ndr) continuo mettere in dubbio l’operato del consiglio e il suo interpretare a piacimento norme dello Statuto conferma che il suo obiettivo non collima più con il nostro modo di operare e di pensare il ruolo che ci è stato affidato».

In conclusione una sorta di promessa alla comunità da parte dei 16 consiglieri di maggioranza: «Continueremo uniti – assicurano – nell’intento di dare più servizi alla nostra comunità per un futuro concreto alle nostre famiglie e alle aziende del nostro territorio».