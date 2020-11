Mascherine a scuola: necessario ridurne il tempo di utilizzo

Spett.Le direttore,

stavo leggendo le mail che avete pubblicato sul vostro giornale e ha avuto l’impulso di far sentire anche la mia voce. Sono una mamma insegnante lavoratore fragile. Ho tre figli, due alla scuola primaria e uno alla scuola dell’infanzia.

Io stessa lavoro nella sspg ma al momento sono in malattia perché sono stata operata da un tumore in primavera e non ho ancora finito le cure previste. Leggendo il vostro articolo e le lettere di genitori che riportano la contrarietà dell’uso delle mascherine anche dal banco, mi viene spontaneo il desiderio di esporre anche la mia versione.

Da un lato trovo tale provvedimento giusto perché in qualsiasi altro luogo chiuso si entra obbligatoriamente con la mascherina, dall’altro penso ai miei figli di 7 e 9 che dovranno tenere costantemente la mascherina dalle 7.50- orario in cui usciamo di casa per prendere il pulmino – alle 16.07 – orario in cui ritornano a casa.

Credo che a conti fatti i nostri ragazzi saranno quelli che in assoluto terranno la mascherina in modo continuativo più degli adulti. Penso poi al mio rientro a scuola…

Se i ragazzi hanno le mascherine sarà per me meno pericoloso. Credo però che il problema vada risolto in altro modo, cercando aggiustamenti nel tempo scuola con lezioni solo a mattino o al pomeriggio.

Credo infatti che non sarebbe male ripresentare la vecchia formula della scuola solo al mattino in modo da evitare la poca ossigenazione da parte dei più piccoli e allo stesso momento garantire una migliore sicurezza dei ragazzi e del personale grazie all’utilizzo dei DPI.

So che ormai la scuola è per molte famiglie una baby sitter, un posto dove i genitori mandano i bambini per sapere dove sono e hanno la tranquillità di saperli sorvegliati, ma meglio pensare ad avere i bimbi a scuola anche solo al mattino, invece che rischiare di averli a casa in isolamento o in lockdown.

I problemi sono comunque tanti, primo fra tutti risolvere l’annoso problema con i trasporti che non hanno nessuna voglia di rivedere orari e corse. Tutte le volte una gran fatica per vedersi rispondere che non si può o che va bene così.

Il problema infatti è che i trasporti non vigilano sulla capienza, nelle valli con capienza ben oltre il 60 o l’80%, i ragazzi sono stipati sui pullman per poter rientrare a casa. Questo anche perché non si hanno molte altre corse nel giro della giornata per poter rientrare a casa e quindi, nonostante le raccomandazioni di mantenere la distanza di almeno un metro, i ragazzi si stipano sui pullman.

C’è poi la questione dei pulmini privati che fanno corse scolastiche, ma in quanto mezzi privati possono continuare a viaggiare al massimo della capienza, della serie, chi non ha rigidi protocolli fa quello che vuole.

Quindi la mascherina, secondo me, va messa, ma si dovrebbe ridurne il tempo di utilizzo. La salute e la sicurezza dei miei figli significa per me la possibilità di non ammalarmi, che in questo particolare periodo avrebbe sicuramente risvolti non positivi.

Paola Simoni

