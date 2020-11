La solidarietà di Vittorio Bridi ai dipendenti delle poste sotto pressione

Vittorio Bridi esprime un ringraziamento personale a tutti i dipendenti delle Poste che in questi giorni presidiano gli uffici in carenza di personale, esponendosi al rischio di un possibile contagio.

Tutti i dipendenti in questo momento stanno affrontando un carico superiore di lavoro per sopperire alle chiusure o aperture parziali di altri uffici messi in quarantena: chiusi Gardolo, Vezzano e Pieve di Bono e a mezzo servizio quello di Piazza Vittoria per riscontrata positività Covid tra i dipendenti.

“Ormai alcuni uffici pubblici come le poste che sono obbligate a rimanere aperti al pubblico per garantire i vari servizi, pur in emergenza di personale, sono oberati di lavoro e non riescono ad evitare lunghe code in fila, fuori dai vari Uffici. Situazione aggravata dalle numerose assenze di personale per verifica tamponi o riscontri positivi al Covid 19 o per la chiusura di uffici periferici come Gardolo o sotto dimensionati come le posta Centrale o al Bren Center.

Sedi postali che nonostante il lavoro degli addetti agli sportelli del personale postale in questo caso, ma credo sia per tutti quelli che in questo periodo di emergenza Covid 19, fanno servizio al pubblico senza interruzione di continuità. Per questo credo sia da fare un plauso a tutti gli addetti al pubblico che con abnegazione e professionalità riescono a mantenere nonostante dei servizi spesso indispensabili per la collettività.”

“Il mio intervento, commenta il consigliere comunale della Lega, vuole essere solo un ringraziamento per tutti quelli che in silenzio, pur in mancanza di personale come oggi alle poste del Bren Center, con un coda di un ora gestiscono con pazienza il nervosismo della clientela alla pari della maggior mole di lavoro. “

