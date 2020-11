Interventi di abbattimento di alberature in via Bronzetti e via Barbacovi

In questi giorni è necessario intervenire lungo via Bronzetti e via Barbacovi per la rimozione di alcuni alberi. Lo comunica l’amministrazione del comune di Trento.

Nel mese di maggio, nell’ambito dei ricontrolli programmati sulle alberature cittadine, tali alberi erano stati sottoposti ad una valutazione di stabilità (VTA) da parte di tecnico specializzato che ne aveva confermato le problematiche già emerse nei controlli precedenti, ma con un peggioramento che ne aveva determinato la previsione di abbattimento in tempi brevi.

In via Barbacovi le cause principali sono dovute a presenza di cancri e funghi diffusi, branche cariate con tagli non rimarginati. In alcuni casi le piante mostravano già disseccamenti e presentavano sbilanciamenti di chioma.

Va precisato che i filari di entrambe le vie sono stati interessati negli ultimi anni da un rinnovo programmato delle rispettive alberate in fasi successive, con la messa a dimora in via Barbacovi di nuove piante di tiglio e in via Bronzetti di esemplari di un‘altra specie di Acero.

In via Bronzetti sono in programma lavori di adeguamento dei parcheggi e ripavimentazione dei marciapiedi sul tratto sud, similmente a quanto realizzato sul tratto nord. Con l’occasione si procederà al taglio di alcune piante della specie Acero negundo che presentano notevoli difetti strutturali, disseccamenti di rami, danni all’apparato radicale e alla base del fusto causati dalle autovetture parcheggiate.

E’ prevista la loro sostituzione con alberi della specie Acero campestre, efficacemente messi a dimora negli anni scorsi al posto di esemplari della specie Acero negundo via via abbattuti o disseccati; in tal modo si renderà omogenea l’alberata di tutto il tratto sud di via Bronzetti.

Entrambi gli interventi verranno completati prima della primavera prossima con la messa a dimora di nuovi esemplari arborei, in sostituzione delle piante rimosse.

Infine nella giornata di martedì è stato eseguito d’urgenza l’abbattimento dell’ippocastano situato alla fermata dell’autobus di Largo Pigarelli/via San Francesco d’Assisi (a sud del chiosco) in quanto pericolosamente inclinato ed appoggiato con le branche al lampione e alla struttura metallica che visualizza gli orari dei bus.