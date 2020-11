Impianti di risalita, un futuro incerto per 700 lavoratori. Montani: «Servono garanzie occupazionali»

Nella complessa situazione del turismo invernale non vanno dimenticati i lavoratori stagionali che solo per quanto riguarda il comparto degli impianti di risalita in Trentino, coinvolge 700 persone. Quel lavoro stagionale (ma collegati ci sono anche i maestri di sci, il personale degli alberghi e ristoranti e i dipendenti a termine dell’indotto) è fondamentale per molte famiglie.

Non solo, ma andrebbe garantito anche un periodo di occupazione minimo per poter beneficiare della cassa integrazione anche in caso di interruzione anticipata dovuta a lockdown. In contemporanea è necessario un protocollo di sicurezza per tutti i lavoratori che sia condiviso sia a livello sanitario che sindacale. Su questo la provincia sta lavorando proprio in queste ore.

I dubbi sono legati al futuro di due bacini d’utenza fondamentali per il turismo trentino: Lombardia e Veneto, l’eventuale chiusura dei confini sarebbe deleteria e avrebbe una ricaduta immediata sul futuro dell’occupazione stagionale in Provincia. “ Servono garanzie occupazionali per gli addetti degli impianti a fune. Se la stagione invernale partirà servono impegni precisi da parte delle società che gestiscono gli impianti sull’assunzione degli stagionali con contratti della durata degli anni scorsi. Se così non fosse questi lavoratori, almeno 700, rischiano di rimanere senza lavoro e senza ammortizzatori sociali”.

Lo dice Stefano Montani, segretario provinciale della Filt Cgil, commentando la scelta della Giunta provinciale di inserire 5 milioni di euro nel bilancio provinciale per sostenere le spese da innevamento artificiale delle società impiantistiche in una stagione molto incerta.

“Pretendiamo che la stessa attenzione l’assessore Failoni la riservi anche ai lavoratori del comparto. Si tratta di 700 famiglie che in queste settimane sono con il fiato sospeso – prosegue Montani -. Per questa ragione avremmo voluto che la Provincia oltre a ristorare le imprese le sollecitasse anche ad assumersi responsabilità di fronte ai lavoratori. E’ ancora in tempo per farlo. Vogliamo restare ottimisti, ma anche realisti.

L’attuale andamento dei contagi, soprattutto in regioni come la Lombardia e il Veneto, tradizionali bacini di provenienza di moltissimi turisti invernali sulle nostre piste, creano non poche preoccupazioni. Per questa ragione bisogna essere pronti oggi per tutelare l’occupazione e per mettere in atto tutte le procedure organizzative perché un eventuale avvio di stagione avvenga nella massima sicurezza per i lavoratori e gli utenti”.

