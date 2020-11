Mezzolombardo, stasera il sindaco Girardi interviene in diretta Facebook per un confronto pubblico

L’appuntamento è per questa sera, mercoledì 11 novembre, sulla pagina Facebook “Area Civica per Mezzolombardo”.

Alle 20.30 il sindaco di Mezzolombardo Christian Girardi interverrà in diretta rispondendo, in una sorta di intervista, alle domande e agli spunti che verranno lanciati dall’assessore alla comunicazione e giornalista di professione Alessio Kaisermann.

Anche in tempi di pandemia, infatti, il primo cittadino ci tiene a “incontrare” i propri cittadini e chiarire alcune questioni che interessano particolarmente la borgata.

Saranno diversi i temi toccati nel corso della chiacchierata: dall’insediamento dell’amministrazione fino all’emergenza Covid, passando per varie tematiche d’attualità che riguardano le opere pubbliche e che stanno facendo discutere, come la realizzazione dei nuovi parcheggi interrati in piazza Vittoria e di quelli in superficie in piazza San Giovanni, del ponte sospeso e della ferrata in Val del Rì, della biblioteca.

Ci sarà poi la possibilità, per i cittadini che seguiranno in diretta l’appuntamento, di rivolgere tramite la chat delle domande al sindaco Girardi che risponderà in tempo reale alle questioni poste dalla popolazione.

