La protesta contro il malgoverno corre sul web (per ora)

Da alcuni giorni spopola sui social (Wath’s App, Facebook, Twitter ecc.) una lettera indirizzata al Presidente dello Stato On. Sergio Mattarella, non firmata, che però esprime in tutta la sua amarezza lo stato d’animo di moltissimi cittadini, con preghiera di condivisione, e non è sfuggita nemmeno all’occhio attento del nostro giornale.

La gente ormai sta perdendo la pazienza, a causa di questa epidemia da Covid tutti sono al limite della sopportazione: commercianti esasperati, albergatori e ristoratori infuriati, lavoratori dello spettacolo sconfortati, operai preoccupati di perdere il posto di lavoro, insegnanti e alunni sempre più perplessi, anziani spaventati, tutta la nazione è sul filo del rasoio.

Senza contare che chi si sta impegnando scrupolosamente a rispettare le regole, vede delinquenti di ogni sorta circolare impuniti, facendosi beffe delle forze dell’ordine, creando così il panico ogni volta che si deve uscire di casa anche solo per fare la spesa.

Ci sono poi alcune persone, senza alcuna coscienza nè ideali, che per prime scendono in piazza a creare disordini, probabilmente al soldo di qualcuno che vuole incitare alla sommossa.

Resta il fatto che così non può continuare, il Governo dovrà decidersi a prendere in mano la situazione, trovando a tutti costi una soluzione che porti a calmare gli animi, tranquillizzare il popolo cercando di uscire al meglio da questo infernale periodo. Per chi non l’avesse già letta, postiamo qui la lettera:

“Mi scusi Presidente Mattarella, ma con tutto il rispetto, personalmente non reputo indecente il commerciante che non fa uno scontrino o un artigiano che non rilascia una fattura.

Reputo molto più indecente, in un Paese civile, i vitalizi e le pensioni d’oro, l’enorme tasso di corruzione della politica, le auto blu e tutti i vostri privilegi.

Indecenti sono i ponti che crollano e i terremotati da anni vivono nelle tende.

Indecenti sono 400 Euro di pensione per chi ha lavorato una vita e 600 Euro di stipendio per chi si fa il culo in fabbrica.

Indecente è la Terra dei fuochi, l’Ilva di Taranto e il rogo della Thyssen.

Indecente è che ogni volta che piove si contano i morti.

Indecente è l’impunità dilagante e il pilotare giudici e sentenze.

Indecenti sono i processi che finiscono in prescrizione.

Indecente è strappare i bambini alle loro famiglie per farci soldi.

Indecente è la propaganda, il traffico e il lucro sulla pelle dei migranti.

Indecenti sono i tre miliardi di Euro regalati ad una banca privata.

Indecente è attendere sei mesi per una Tac.

Indecenti sono le buone uscite milionarie ai dirigenti che distruggono le aziende.

Indecenti sono quelli che dovrebbero puntarvi il dito contro scrivendo fiumi di parole e invece si prostrano come zerbini.

Indecenti sono i maiali all’ingrasso dentro il palazzo mentre fuori manca l’aria.

Indecente, in un Paese civile nel ventunesimo secolo, caro Presidente, sono gli anziani che rovistano nei cassonetti per cercare qualcosa da mangiare e gli imprenditori che si impiccano perché non riescono a pagare gli stipendi ai loro dipendenti….

E ci sarebbe molto altro….

Perciò non so chi è che ruba di più.

Aggiungerei che è indecente togliere la pensione di reversibilità a persone comuni, quando ai politici viene dato vitalizio di pensioni d’oro fino all’ennesima generazione.

Copiate e incollate, e che ci sia in ogni bacheca, questa è la nostra piccola rivolta.”