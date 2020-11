Circoscrizione centro storico: spunta l’ipotesi di una sesta commissione

Dopo che la maggioranza di centro sinistra nulla ha concesso all’opposizione si apre la battaglia delle commissioni. Il presidente della circoscrizione centro storico Claudio Geat annuncia che non saranno paritetiche come nella precedente legislatura.

Quindi per le minoranze rimarrebbe solo una commissione sport e innovazione che prende il posto dell’informazione la cui competenza passa all’Ufficio di Presidenza.

Martina Loss (Lega) aveva chiesto l’istituzione di una nuova commissione che si sarebbe dovuta interessare del Centro Storico e la maggioranza si è subito messa di traverso: il problema non è limitato ad un’area, ma interessa tutta la città ed allora parliamo di vivibilità in senso lato, però non si può dare la presidenza alla Lega che la interpreterebbe solo in senso repressivo. Questa la motivazione dello stop alla nuova commissione.

Su questa ingarbugliata situazione, interviene l’onorevole Martina Loss (nella foto) che è anche consigliere circoscrizionale: “La Circoscrizione Centro storico – Piedicastello non solo è la più numerosa in termini di residenti, ma raccoglie anche un ampio numero di quartieri con esigenze anche molto diverse e pertanto lo strumento delle commissioni di lavoro è sempre stato uno spazio prezioso per lavorare sulle richieste locali e per assegnare risorse a chi si rende protagonista negli ambiti culturali, sociali e sportivi. Per questo, anche questa volta, come centro destra abbiamo proposto la creazione di 5 commissioni (cultura, sport, politiche sociali, urbanistica e ambiente) per poter esaminare le varie richieste di parere e di contributo, nonché per proporre iniziative utili ai quartieri da inviare al consiglio comunale e alla Giunta. Va ricordato che le circoscrizioni del Comune di Trento, quale avamposto di autonomia, possono non solo creare delle commissioni con ruolo consultivo e propositivo, ma anche coinvolgere in esse membri non consiglieri “purché residenti o aventi la sede delle loro attività lavorative nella Circoscrizione o rappresentanti delle varie espressioni organizzate presenti sul territorio”.

Nella precedente consiliatura, la Circoscrizione Centro storico – Piedicastello aveva deciso di creare una commissione dedicata alle aree di Trento Nord, proprio per dare risalto alla situazione di necessità in cui tali zone si trovavano, ma anche per consentire un lavoro di concerto con le realtà territoriali (comitati e soggetti economici) per lo sviluppo di quella parte di territorio.

La richiesta quindi di costituire una sesta Commissione permanente per il “Centro storico”, dedicata all’esame della delicata situazione del centro storico sia dal punto di vista della vivibilità urbana, che dello sviluppo sociale, economico ed urbanistico, avanzata durante la prima seduta del consiglio di circoscrizione, è stata motivata dalla necessità di aprire un ampio spazio di dibattito sullo stato attuale del centro e sulle sue possibilità di crescita e miglioramento della vivibilità urbana.

La proposta, che sarà anche depositata oggi in forma ufficiale, vuole offrire a tutti i rappresentanti delle categorie economiche, oltre che alle associazioni e comitati, di poter partecipare con proposte concrete da inviare all’amministrazione comunale per risollevare le sorti del Centro storico, cuore della città e delle istituzioni.

“Ciò non significa escludere gli altri quartieri dal lavoro della commissione sulla vivibilità urbana, – aggiunge Martina Loss – ma che non possiamo dare per scontato che il centro storico possa crescere solo in virtù di essere “il centro storico”, quindi senza aiuti per superare la crisi economica (vista la chiusura di molti negozi e la sofferenza degli esercenti), quella sociale (vista la preponderanza di nuclei familiari mono-persona) e l’emergenza degrado, che anche in questi giorni vede l’illegalità all’opera senza una seria presa di posizione dell’amministrazione comunale.”

“Vista la capacità di lavoro dimostrata nella scorsa consiliatura, – conclude – dove maggioranza e minoranza hanno spesso condiviso documenti e proposte per il bene dei quartieri, per essere coerenti anche con le dichiarazioni pubbliche del sindaco, auspichiamo che si vorrà utilizzare lo stesso buonsenso e trovare quel punto di incontro che consenta di svolgere al meglio il mandato ricevuto proprio da quei cittadini che chiedono con semplicità di avere rappresentanti che lavorino per migliorare la loro qualità della vita.”