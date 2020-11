Tressilla: 1000 km a piedi per festeggiare il suo 50° anno di matrimonio e per tornare alle sue radici

Ha avuto molta risonanza il post di Alain, un settantaduenne francese che nel 2021 ha deciso di celebrare il cinquantesimo anniversario di matrimonio con la moglie facendo un viaggio alquanto insolito; ha deciso di voler camminare per più di 1000 chilometri a piedi verso Baselga di Pinè.

La decisione dell’Altopiano come meta è stata presa poiché la moglie di Alain, chiamata Yolande o meglio conosciuta come Yoyo, è originaria di Tressilla, una frazione di Pinè.

I genitori di Yoyo si chiamavano infatti Carmela Anesi e Francesco Mattivi; entrambi provenienti da Tressilla. Alain, allora ha deciso di andare a vedere il luogo di origine della moglie, ma non con l’aereo, in autobus o in macchina ma a piedi.

Il settantaduenne infatti ha deciso di partire il prossimo anno dal suo villaggio chiamato Saint-Juèry, vicino a Tolosa alle porte di Albi ed attraversare tutto il paese fino ad arrivare a Baselga.

La data di partenza è prevista per l’11 aprile 2021 e dopo 45 giorni di camminata l’arrivo sarà il 24 maggio a Trento, in cui l’uomo verrà raggiunto dalla moglie settantenne che viaggerà in treno.

Il 25 maggio infine i due percorreranno gli ultimi 16 km di camminata insieme per arrivare a Pinè.

Questo viaggio si prospetta un’impresa di notevole coraggio ma non sarà possibile se non ci sarà qualcuno che darà una mano ad Alain Fabre il quale non si trova nelle condizioni economiche adatte a potersi permettere un hotel o un bed and breakfast ogni notte e dunque chiede aiuto ai trentini per realizzare il suo sogno.

Alain infatti avrebbe bisogno di una casa in cui dormire durante la notte dal 23 al 24 maggio nei pressi di Rovereto o Nogaredo.

Fabre avrebbe anche bisogno di un letto per sé e per sua moglie anche nella notte dal 24 al 25 maggio del 2021.

Per chiunque fosse interessato ad ospitare queste persone ed aiutarle a realizzare il loro viaggio di cinquantesimo anniversario, è pregato di farsi sentire ai seguenti contatti:

Alain Fabre,

6 rue du Bac,

81160 Saint-Juéry,

+33 563 451453 ; +33 676 766685

falain81@orange.fr