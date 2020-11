La grande confusione: cosa si può fare nelle zone colorate

Amazon mette in vetrina i big del lusso: arriva la nuova piattaforma “Luxury Store” In uno mondo ormai sempre più digitalizzato, il noto colosso dell’ e- commerce, Amazon sta per sbarcare anche sulle piazze più lussuose, lanciando una sua personalissima piattaforma dedicata all’abbigliamento di lusso: Luxury Store. La piattaforma, che dovrebbe debuttare inizialmente negli Usa per poi allagarsi a livello internazionale, ha l’obbiettivo di attrarre i grandi distributori in […]

Biologico, settore in continua crescita: nasce il progetto sostenibile “Distretto Bio Sardegna” Una parte del settore alimentare finanzia i piccoli imprenditori che hanno fatto del loro terreno e delle loro coltivazioni una filiera sana e controllata: il cibo biologico. La scelta e il consumo del biologico è aumentato esponenzialmente a livello nazionale e internazionale grazie alla vendita dei prodotti a chilometro zero che puntano sull’integrità del prodotto […]

Yoga sul terrazzo panoramico del 100 esimo piano: un’ora per sollevarsi dai problemi terreni Non solo Dubai, anche New York vuole il suo personalissimo primato e lo fa sorprendendo il mondo sulla costa occidentale di Manhattan al centesimo piano di uno dei nuovi grattacieli di Hudson Yard. Qui, a 344 metri di altezza si eleva The Edge, una terrazza spettacolare di 700 metri quadrati che regala una vista a […]

L’eleganza italiana incontra la versatilità con la prima cravatta – mascherina Quando l’attenzione per i dettagli incontrano la creatività del lusso italiano e la comodità della versatilità, nasce il must della moda maschile autunno – inverno: la prima cravatta che all’occorrenza si trasforma anche in mascherina protettiva: “ Vattin” La cravatta – mascherina è stata ideata e creata da Ulturale, un’azienda napoletana che ha pensato ad […]

I più noti giocattoli per bambini si perfezionano: Lego e Uno diventano 100% green In un momento in cui il mercato della plastica sta decisamente rallentando anche a causa delle recenti direttive europee, molte grandi aziende stanno cercando di diventare più eco- compatibili, riducendo o eliminando definitivamente la plastica dalle confezioni, ma anche dai giocattoli stessi. Dopo averla utilizzato per decenni sia nei prodotti che negli imballaggi, molte aziende […]

Il futuro abbraccia l’ecologia e la natura: anche in Italia spopola la moda delle Tiny House Sono conosciute come le” Students Tiny house talk”, ovvero 10 metri quadrati di vivere ecosostenibile. Si tratta di tipiche casette svedesi completamente costruite in legno dal design moderno e pensate inizialmente per ospitare universitari. L’efficienza energetica e l’impronta ecologia sono l’aspetto fondamentale di queste abitazioni che puntano a minimizzare al massimo le emissioni di carbonio […]

La Nasa lo conferma: sulla Luna c’è acqua ed è accessibile Sulla Luna c’è acqua, un annuncio clamoroso ma vero. L’incredibile notizia arriva da due studi della Nasa pubblicati su Nature. Il primo studio coordianato dalla Nasa dimostra la scoperta rilevata dal telescopio volante Sofia della molecola dell’acqua sulla Luna. Grazie al telescopio Sofia, montato a bordo di un boeing 747 ha infatti risolto il mistero […]

A Trento è arrivato l’innovativo franchise di SkinMedic Beauty Clinic SkinMedic è un nuovo modo di concepire il mercato dell’estetica, in cui la realtà in franchising diventa un’opportunità di crescita condivisa. Da qualche mese, il noto marchio ha aperto anche una Beauty Clinic a Trento, presso il quartiere Le Albere. “Operiamo sul campo nel settore medicale-estetico da oltre 20 anni, inizialmente come produttori di attrezzatura […]