USA: si torna a parlare della vicenda di Donald Neely, richiesto risarcimento di un milione di dollari

Il 3 giugno 2019 un afroamericano di 43 anni veniva arrestato per violazione di domicilio a Galveston, una città vicino a Houston in Texas. Può sembrare una notizia come tante, ma non lo è ora e non lo è stata nel 2019: il video del suo arresto, infatti, era diventato virale scatenando le ire del web e di gran parte della popolazione statunitense (e non solo).

L’uomo era un senzatetto che, per quanto già noto alla polizia, non avrebbe assolutamente dovuto subire il trattamento che gli era stato poi riservato. Due poliziotti a cavallo, infatti, lo avevano ammanettato, legato e lo avevano fatto camminare tra di loro e sotto il sole cocente per oltre mezz’ora. Una scena a dir poco agghiacciante e che aveva giustamente sollevato lo sdegno generale soprattutto negli USA.

Ora che l’accusa di violazione di domicilio è stata archiviata, Donald Neely vuole essere risarcito ed ha citato in giudizio sia la città che il dipartimento di polizia chiedendo un risarcimento del valore di un milione di dollari.

Non è assolutamente concepibile che nel 2019 qualcuno possa essere stato trattato ed umiliato in questo modo, rievocando anche i ricordi storici del 1700/1800 quando gli schiavi venivano legati e trascinati con delle corde. La condotta dei due poliziotti è stata ampiamente criticata e, per ora, sul web sono ancora reperibili i video di quanto accaduto, che vanno a testimoniare la gravità delle loro azioni. Il processo si terrà il 7 gennaio 2021.

"This is gonna look so bad"

US Police have released bodycam footage of an incident in August showing officers on horseback leading a handcuffed black man by a rope to a police stationhttps://t.co/H5Jsr0sVau pic.twitter.com/VYIbpZ0Ysy — BBC News (World) (@BBCWorld) October 3, 2019