No alla mascherina a scuola: proteste in tutta la provincia. La Gallery delle immagini

Per fermare il diffondersi del Covid, mascherina in classe fin dalla prima elementare, anche al banco.

Lo stabilisce una circolare del capo dipartimento del ministero dell’Istruzione, Marco Bruschi: «Dovrà essere indossata sempre da chiunque sia presente a scuola durante la permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche quanto gli alunni sono seduti al banco e indipendentemente dalle coNo ndizioni di distanza previste dai precedenti protocolli (1 metro)».

Saranno a questi punto dispensati soltanto «i bambini di età inferiore ai 6 anni, e quelli affetti da patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina».

Nel giorno della conferma dell’inasprimento delle misure anti covid nella scuole arriva anche la protesta dei genitori in Trentino.

Stamane in molte scuole della provincia di Trento i genitori del comitato «Scuola Reale» hanno deciso di mettere in atto un clamoroso sciopero non portando a scuola i bambini per manifestare contrarietà «non tanto alla mascherina in sé, quanto all’obbligo di portarla anche al banco in posizione statica, quando – come al bar o al ristorante, dove invece è concesso toglierla… – è possibile garantire la distanza di sicurezza».

Visto che la protesta è stata decisa nella giornata di ieri e considerato che per molti genitori era impossibile organizzarsi con un così breve preavviso il comitato aveva chiesto di condividere la protesta pur mandando a scuola i figli affiggendo fuori dagli istituti cartelloni e palloncini (simbolo dell’aria che si sta togliendo ai ragazzi) per richiedere il ritorno alla situazione precedente, già ricca di obblighi e limitazioni per la prevenzione del Covid.

La protesta ha avuto un discreto successo e da molte scuole della provincia sono arrivate testimonianze fotografiche e video a conferma della riuscita della manifestazione contro il ministro Lucia Azzolina.

