Giallo al centro sportivo di Vigalzano: spunta un centro Covid senza nessuna norma di sicurezza

È giallo al centro sportivo di Vigalzano di Pergine Valsugana. Da un giorno all’altro spunta un centro Covid senza che nessuno lo sappia. Il centro sportivo da quest’anno è gestito dalla società Oltrefersina ma nella struttura si allena anche il Gruppo Sportivo Valsugana.

«Nella giornata di giovedì è stato notato il cartello esposto (foto)- spiega il direttore sportivo Mattia Gasperini – ma non abbiamo capito ne il cartello ne il via vai di persone. Venerdì invece sono cominciate ad arrivare delle persone in attesa di tampone che dialogavano tranquillamente nel parcheggio ed allora ci siamo preoccupati».

Il gruppo sportivo Valsugana ha scelto così di sospendere subito l’attività sportiva presso il centro avvisando tutti i tesserati «che a nostra insaputa e senza essere avvisati al centro sportivo avevano installato un centro Covid senza regolamentazione di accessi e percorsi» – dichiara ancora Mattia Gasperini.

Sono state avvisate le autorità sindaco ed assessori, il Coni e l’assessorato provinciale alla sanità per capire cosa stava succedendo. Il punto preoccupante è che non si tratta di un through drive dove fanno i prelievi salivari rimanendo in macchina.

Nel caso della struttura di Pergine infatti le persone arrivano in macchina e poi procedono a piedi, e nell’attesa del prelievo creano assembramenti sulle tribune, ma cosa ancora più grave non ci sono percorsi separati e succede che una persona che ha fatto il prelievo incontri degli atleti o degli allenatori che stanno allenandosi oppure dei dirigenti o genitori dei ragazzi che accompagnano agli allenamenti i ragazzi. «Non sappiamo chi abbia dato l’ok per questa operazione, e siamo basiti per quanto è successo e per la mancata di applicazione delle norme anti covid. La struttura organizzata così è un rischio enorme per gli atleti.» – conclude Gasperini. Sotto le condizioni del campo sportivo del centro di Vigalzano

