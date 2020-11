Coronavirus: ecco la situazione in tutti gli ospedali Trentini

Oggi sono iniziati i lavori del consiglio provinciale in video conferenza. In apertura di seduta l’assessora Segnana ha fatto il punto della situazione epidemiologica e organizzativa.

L’ultimo report degli inizi di novembre vede il Trentino con un rt a 1,6. L’indice di trasmissibilità del virus (rt) nella nostra provincia è il 5° più alto in tutta Italia.

L’occupazione dei posti letto per il Covid è al 14%, la soglia d’allerta è al 40% e il tasso di occupazione delle terapie intensive è al 10% mentre la soglia di allerta è stata fissata al 30%. Questi dati per ora offrono un quadro confortante e tranquillo per quanto riguarda l’organizzazione sanitaria.

In generale, ha affermato l’assessora, sono state sospese le visite specialistiche tranne quelle in Rao A. La strategia, ha ricordato, è quella di recuperare risorse e personale per gestire i ricoveri Covid e quelli dei malati di altre patologie.

Successivamente verrà potenziato il servizio di teleconsulto e televisita. Per ciò che riguarda la riorganizzazione del sistema ospedaliero: Rovereto è Covid hospital e accoglie i pazienti Covid in terapia intensiva, alta e media intensità, l’attività operatoria è quella di urgenza e emergenza, ostetrica e classe A nei limiti consentiti da anestesia, la chirurgia ambulatoriale e specialistica per Rao A e B.

Il S.Chiara è destinato alla alta e media intensità Covid nei reparti di malattie infettive, pneumologia, geriatria, medicina e dialisi. Attività operatoria d’urgenza e emergenza e ostetricia classe A e B in relazione al carico di anestesia, chirurgia ambulatoriale e visite specialistiche solo Rao A e B.

Media intensità Covid a Tione dove è sospesa la chirurgia, quella ambulatoriale solo se non richiede posti letto o trasferimenti; attività ambulatoriale solo in Rao A e B.

Anche a Cles accoglienza pazienti media intensità Covid e ventilazione non invasiva. Nell’ospedale della val di non è sospesa chirurgia e consentita l’attività ambulatoriale che non richieda posti letto e specialistica solo Rao A. A Borgo media intensità Covid, sospesi gli interventi operatori, chirurgia ambulatoriale e attività specialistica solo per Rao A e B. All’ospedale di Cavalese cure di media intensità Covid, sospesa chirurgia, continua traumatologia e visite specialistiche ambulatoriali solo per Rao A e B.

Anche a Arco sospesa chirurgia, ambulatori in Rao A. Per la struttura di Mezzolombardo è in corso la riconversione in struttura intermedia Covid. Infine, l’assessora ha ricordato che a Trento sud sono stati potenziati i drive through con quella del personale dell’Esercito.

Nell’ultima settimana, ha ricordato infine Segnana, sono stati effettuati 10 mila tamponi. Per quanto riguarda i vaccini anti influenzali, rispondendo a Rossi del Patt, ha ricordato che l’Apss ha acquistato 130 mila dosi e prenotate altre 70 mila.

Le 130 mila sono state distribuite a medici di base che in alcuni casi le hanno terminate e quelle prenotate arrivano col contagocce. Ma, ha detto l’assessora, in molte regioni non hanno coperto nemmeno le categorie fragili. Il problema delle farmacie non dipende dalla Pat ma dal fatto che non sono riuscite ad acquistare le dosi a livello nazionali.