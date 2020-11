Coronavirus: 257 nuovi contagi e 6 decessi in Trentino nelle ultime 24 ore

Nel consueto bollettino l’azienda sanitaria trentina registra altri 6 decessi e 257 nuovi casi positivi in Trentino.

I ricoveri invece sono divisi tra: 24 persone in terapia intensiva (4 più di ieri) 28 in alta intensità e 247 nel reparto di malattie infettive.

Le persone che si trovano nelle Rsa sono invece 227, mentre quelle in isolamento domiciliare ammontano a 2448. Si contano anche 100 persone dimesse e 23 dichiarate guarite.

Pubblicità Pubblicità

In Italia sono 25.271 i nuovi casi di coronavirus resi noti oggi secondo il bollettino nelle ultime 24 ore. Da ieri sono stati registrati altri 356 morti che portano il totale a 41.750 dall’inizio dell’emergenza legata all’epidemia. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 147.725 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.849, con un incremento di 100 unità.

Oggi 2.244 nuovi casi Toscana, 730 in Puglia, 625 in Abruzzo. Allarme anestesisti: atteso un raddoppio dei ricoveri nei prossimi 7 giorni. Attesa anche per la riunione della cabina di regia che dovrà valutare i nuovi dati in arrivo dalle regioni: a rischio Campania, Toscana, Emilia Romagna, Umbria e Veneto che potrebbero passare dalla zona gialla a quella arancione (o addirittura rossa), mentre l’Alto Adige ha anticipato tutti e si proclamerà autonomamente zona ad alto rischio.

In Italia ormai circa la metà dei ricoveri in ospedale è per covid. Lo segnalano i dati dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali (Agenas) aggiornati all’8 novembre, da cui emerge anche che i posti di terapia intensiva occupati da pazienti Covid toccano il 34% a livello nazionale, 4 punti oltre la soglia critica del 30%, superata da 11 regioni.

Pubblicità Pubblicità



Il numero di posti letto occupati da pazienti Covid nei reparti dell’area medica degli ospedali dunque continua a crescere. A superare la soglie del 40% sono 11 regioni, dove la saturazione dei posti porta a far ricorso a quelli dovrebbero essere dedicati a persone con altre patologie.

In Trentino l’occupazione dei posti letto per il Covid è al 14%, la soglia d’allerta è al 40% e il tasso di occupazione delle terapie intensive è al 10% mentre la soglia di allerta è stata fissata al 30%. Questi dati per ora offrono un quadro confortante e tranquillo per quanto riguarda l’organizzazione sanitaria delle provincia di Trento.