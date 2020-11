Morto Piergiorgio Cattani, aveva 45 anni

E’morto nella mattinata a Trento al’età di 44 anni per un attacco cardiaco Piergiorgio Cattani, persona molto conosciuta per i trascorsi politici, giornalistici e intellettuali.

Pubblicista e direttore del quotidiano online unimondo.org, era anche editorialista e autore di numerosi libri che approfondiscono temi politici e culturali.

Cattani era stato prima nel PD e poi aveva contribuito come fondatore alla nascita di “futura” dopo essere stato anche co-fondatore, insieme a Renzo De Stefani, della associazione politica “Primaveratrentina”.

Piergiorgio Cattani era stato colpito da giovane da una grave malattia degenerativa che lo aveva reso disabile. Nonostante avesse contratto la distrofia muscolare di Duchenne, non aveva mai perso la voglia di partecipazione ed autonomia, nonostante le oggettive limitazioni del fisico.

Numerosi i messaggi di cordoglio che stanno arrivando in queste ore.

“La scomparsa di Piergiorgio Cattani priva tutta la comunità di un uomo che ha dato un grandissimo esempio di coraggio e tenacia. Per questo gli dobbiamo tutti essere grati”. Il presidente della Provincia autonoma di Trento ricorda così il giornalista e scrittore scomparso improvvisamente stamani. “Ciascuno di noi ha le proprie idee, i propri ideali – aggiunge Fugatti – ma è il modo con cui le difendiamo e le portiamo avanti che fa la differenza; nel suo caso, non può che suscitare rispetto quella sua intelligente e spesso provocatoria voglia di confronto, come pure il coraggio con cui ha saputo affrontare le difficoltà che hanno segnato fin troppo presto il suo cammino”.

Piergiorgio Cattani era un grande collaboratore delle Acli trentine e da molti anni teneva la sua rubrica nell’ambito delle “opinioni” che ogni mese il giornale raccoglie attraverso il contributo di diverse personalità dell’impegno civile e culturale della provincia.

«Ma Piergiorgio non era solo e soltanto un giornalista sensibile ai temi della politica e del sociale. Era un intellettuale militante che ha dedicato il suo lavoro e la sua vita ad unire la ricerca culturale e il pensiero critico con l’azione sociale e la proposta politica. Per questi motivi risultava antipatico ai diversi poteri e ai politici poco attenti all’analisi e al ragionamento.» – Scrive Luca Oliver, Presidente delle Acli trentine

E ancora: « Di fronte alla scomparsa del nostro amico Piergiorgio Cattani le Acli trentine si stringono attorno ai famigliari e ai tantissimi amici ricordando il coraggio e la tenacia di un uomo che ha fatto della sua vita un esempio di resistenza contro l’omologazione e il conformismo valorizzando in tutte le situazioni in cui si è trovato ad operare il pensiero critico e la ricerca continua di soluzioni democratiche e di salvaguardia del bene comune.»

Arriva anche il messaggio di Sara Ferrari capogruppo del consiglio provinciale del PD, partito dove Cattani aveva militato per molti anni: «il Gruppo consiliare provinciale del Partito Democratico del Trentino esprime le più sincere condoglianze alla famiglia di Piergiorgio Cattani e alla comunità politica di Futura 2018, che oggi perde il suo presidente. Cattani è stato un punto di riferimento umano e culturale per la sinistra riformista trentina, una persona che non si è mai tirata indietro nelle battaglie per i diritti umani e per la difesa dell’ambiente. Un intellettuale rigoroso, che non concedeva sconti nei suoi giudizi politici nemmeno ai suoi più vicini, ma che ha saputo essere per questo un pungolo continuo per tutti a fare del proprio meglio.



È stato un esempio unico di come una condizione di svantaggio fisico anche doloroso si possa trasformare in uno straordinario punto di vista originale sulle questioni fondamentali dell’esistenza e della convivenza umana, grazie ad una intelligenza vivace e uno spirito di grande energia. Ci mancherà, e la sua partenza ci costringerà a sforzarci di essere politicamente all’altezza del suo insegnamento.»

Anche i Verdi del Trentino per voce del consigliere provinciale Lucia Coppola piange la dolorosa scomparsa di Piergiorgio Cattani, «Amico carissimo e compagno di tante battaglie. Persona coraggiosa e uomo di grande levatura morale, umana e intellettuale. La cultura e la politica trentina perdono uno dei suoi migliori esponenti, perché Piergiorgio sapeva unire conoscenza, sapienza e umiltà. Attenzione agli altri e bontà d’animo. Sapeva analizzare con lucidità i fatti della vita, senza mai perdere la luce interiore e la calda umanità che lo avvicinava in modo fraterno e solidale ai destini degli ultimi, dei più bisognosi».

«Ha vissuto la sua vita, troppo breve,- aggiunge Coppola – danzando con la mente brillante sempre attiva, superando i limiti del suo difficile quotidiano con l’eroismo dei gesti semplici, dei pensieri affettuosi, dell’ amicizia sincera. Dell’ amore per la sua terra vissuto in una dimensione ampia, capace di travalicare confini fisici, mentali, culturali. Piergiorgio ha vissuto con gli altri e per gli altri. Lo ringraziamo per questa sua vita nobile, per il suo farci diventare grazie al suo esempio persone migliori. Ci stringiamo con infinito rimpianto e affetto ai suoi cari, in particolare ai suoi meravigliosi genitori».