Mistero al Cremlino, Putin potrebbe dimettersi nel 2021: avrebbe il Parkinson

Il presidente Russo Vladimir Putin potrebbe dimettersi spontaneamente all’inizio del prossimo anno. Cresce sempre di più l’idea che a causa delle sue condizione di salute, il Presidente della Russia sia spinto a dire addio alla sua carica che lo tiene al potere da oltre 20 anni.

A dirlo è stato il giornale britannico The Sun che citando fonti di Mosca avrebbero affermato timori sempre più forti circa la sua salute, e mettendo in evidenza diversi episodi a testimonianza dell’indiscrezione.

Secondo The Sun e molti osservatori, il Presidente avrebbe sintomi riconducibili al morbo di Parkinson. In alcuni video infatti, Putin sembrerebbe provare dolore, con gambe e mani in continuo movimento.

Pubblicità Pubblicità

Il quotidiano spiega come l’indiscrezione sia avvalorata non solo dalle evidenti condizioni fisiche, ma troverebbe conferma anche nella recente approvazione in Parlamento per renderlo senatore a vita in caso di dimissioni. Inoltre, ad alimentare e dare più coerenza a questa teoria, il Parlamento ha recentemente approvato un ulteriore testo per garantirgli l’immunità legale fino alla suo decesso.

Il Cremlino smentisce minimizzando le voci secondo cui, il Presidente starebbe spianando la strada per un’uscita politica: “ Non c’è molto da commentare qui. Questa è una totale assurdità”, mentre lo stesso Putin pubblica foto che lo ritraggono in forma mentre va a caccia.

Per ora nulla è totalmente confermato, ma una reale conferma potrebbe chiudere il capitolo del lungo ventennio di Vladimir Putin.

Pubblicità Pubblicità