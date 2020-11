Il Napoleone Buonaparte della Val di Cembra

Strano a dirsi ma la Val di Cembra è stata anche territorio di guerra nel 1.700.

La visione della valle trentina che vi offriamo in questo articolo non è fisica, cioè non riguarda un monumento o un castello, come fatto nei precedenti articoli (link1) (link2) ma è un passato che resta imbrigliato nella storia nazionale e si può scoprire solo attraverso i passi della mente, visto che nulla o quasi è rimasto di queste vicende, di quando il giovanissimo generale Napoleone Buonaparte, allora 27 enne, certo non rappresentava i nostri ragazzi trentini o di Francia, venne nominato dal governo francese comandante della malandata e scalcinata armata d’Italia e con questi soldati che nemmeno avevano le scarpe per raggiungere i nostri monti.

Questi giovani, coperti dalla scusante di una rivoluzione che avrebbe portato pace e giustizia sociale, cercarono di occupare anche il territorio trentino ripetutamente: già si intuivano non certo le velleità rivoluzionarie ma la sete di potere e sangue che quel generale dallo strano accento anche per i francesi avrebbe portato.

L’istituzione del codice civile e altre innovazioni non possono comunque perdonargli il suo comportamento assolutistico e i migliaia di morti che come lapidi pesavano sulla sua coscienza.

Adesso nei comuni di Giovo a Palù, Ville o altri paesi si respira la normalità contadina e l’avanzata del benessere e della tecnologia. ma se adesso ci seguite, non più come detto fisicamente, ma stavolta con il pensiero, vi ritroverete in strade di terra battuta o come adesso fiorite di viti, con qualche casa in legno e paglia e i soldati francesi che spadroneggiando in ogni dove razziavano e distruggevano come uno stormo di cavallette di biblica memoria.

E’ per questo clima di fervente agitazione e paranoico terrore che in quel marzo del 1797 da Palù fu prelevata con la forza la giovane Orsola Sebastiano, che di anni ne aveva 16, additata da Don Giuseppe Sebastiano come ladra e connivente ai “galli” invasori fu scortata manu militari da Schutzen con il sacerdote in testa e condannata a subire 50 bastonate in pubblico.

Si scoprì poi, ma solo dopo che la sentenza fu eseguita che nulla centrava, ne con il furto né con la connivenza francese. Ecco dove porta la paura, non ad una naturale difesa ma al linciaggio di innocenti senza alcuna colpa.

Un altro episodio in cui si può riflette invece sul farsi giustizia senza pensare alla conseguenza o sul seguire il cuore a chi ti porta via il diritto alla vita vede nel paese di Faver passare un concentramento di truppe francesi, dopo aver saccheggiato come al solito i paesi incontrati, furono bersagliati da moschetto da un certo Paolo Tarabelli De Fati che colpito un capitano riuscì a dileguarsi tra i tetti e fuggire alla cattura.

Per ritorsionee, sullo stampo crudele dell’opera che tristemente misero in atto anche i nazisti nella seconda guerra mondiale, i francesi diedero sfogo di crudeltà incendiando 54 case del paese, la chiesa, la canonica e la scuola.

Ecco stavolta, come avevamo promesso, queste avventure speriamo vi abbiano emozionato come un romanzo d’infanzia, in un viaggio culturale, facendo riflettere che comunque sono successe nella realtà e che molto posso insegnare se si vuole comprendere e invitandovi per curiosità a spingervi nei paesi del comune di Giovo per viaggiare con la fantasia su quanto scritto ma anche per godervi serenità e tranquillità di oggi, concludendo con bastante sicurezza nel dirvi: “Historia magistra vitae” …