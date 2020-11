Coronavirus: contagi in calo, 182 e un decesso in Trentino nelle ultime 24 ore

È una domenica che fa registrare una lieve flessione nella curva dei contagi da Sars-Cov-2. Oggi il rapporto dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari parla infatti di 182 nuovi positivi (113 dei quali individuati da screening) ed anche sul fronte dei decessi si scende a 1 caso dopo che per alcuni giorni consecutivi i lutti erano nell’ordine di 5 al giorno.

Segnali positivi, ma non tali da far abbassare la guardia secondo le autorità sanitarie, che fanno notare come il registro dei ricoveri continui invece ad aumentare: nel rapporto si indicano 275 pazienti in tutto, di cui 20 si trovano in rianimazione (2 in più rispetto a ieri).

Continua a preoccupare anche l’incidenza del contagio fra la popolazione anziana: sono 69 i casi positivi fra gli over 70 pertanto si rinnova l’appello ad osservare le misure del distanziamento e dell’uso delle mascherine assieme al lavaggio frequente delle mani. Nelle stesse RSA l’attenzione è come sempre alta: il rapporto oggi indica 26 nuovi casi tra ospiti e operatori, di cui 15 asintomatici

Ci sono poi altri 7 nuovi casi di bambini e ragazzi in età scolare su cui si sta indagando, ed è probabile che si debba procedere con l’isolamento delle rispettive classi (ieri quelle in quarantena erano 294).

Sono stati 1.888 i tamponi analizzati ieri: 1.133 dal Laboratorio di Microbiologia dell’Ospedale Santa Chiara e altri 755 in quello della Fem. Dall’inizio della pandemia siamo ormai a 308.944 test molecolari effettuati.

Un ultimo dato riguarda infine i guariti: nel rapporto oggi ne vengono indicati altri 46, per un totale di 7.575 casi che sono stati risolti con successo dall’inizio dell’emergenza.

In Italia nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 32.616 casi di coronavirus, (Ieri i casi in più erano stati 39.811) e 331 morti (ieri erano 425) Boom di guariti (+6.183) ma aumentano ancora i malati gravi in terapia intensiva che ora sono 2.749.

Dei 331 decessi di oggi 117 provengono dalla Lombardia, 35 da Piemonte e Emilia Romagna, 29 dalla Toscana, 21 dalla Puglia, 16 dal Lazio, 15 dalla Campania, 13 dalla Sicilia, 10 dall’Umbria, 9 dal Friuli Venezia Giulia, 6 dal Veneto, 5 dalle Marche, 4 dalla Calabria e dalla provincia autonoma di Bolzano, 3 dal Molise e dalla Valle d’Aosta, 2 dalla Liguria e dalla Sardegna, 1 dalla provincia autonoma di Trento e dalla Basilicata, nessun morto in Abruzzo.

Tutto l’Alto Adige diventa zona rossa. “L’andamento epidemiologico con i numeri in costante crescita e il sempre maggior numero di comuni dichiarati zona rossa lo impongono. E’ inutile ormai applicare due provvedimenti diversi“, dice all’Ansa il governatore Arno Kompatscher, che nelle prossime ore firmerà l’ordinanza. Spostamenti tra i comuni saranno concessi solo per motivi di lavoro, salute, studio e urgenze inderogabili.

Sul fronte sicurezza su 69.111 controlli, sono state sanzionate ieri 944 persone e denunciate 110. (queste ultime per non aver rispettato la quarantena dopo essere risultate positive).

Sono stati 11.654 gli esercizi controllati: 139 i titolari sanzionati, 52 i provvedimenti di chiusura. I dati sono stati forniti dal Ministero dell’Interno.

Il ministro della Salute Roberto Speranza sulla distribuzione massiva del vaccino: “Avverrà sicuramente alla fine del primo trimestre del 2021, o alla fine del primo quadrimestre, ma l’auspicio è che i controlli che l’Ema ha già avviato sulle sperimentazioni più avanzate possano avere un esito positivo anche prima”

La Commissione sanitaria nazionale cinese ha dichiarato che ieri non sono stati riportati nuovi casi Covid-19 trasmessi a livello “locale” in Cina continentale. Nel suo ultimo bollettino quotidiano, la Commissione ha riferito che sono stati registrati in totale 28 casi provenienti dall’estero.