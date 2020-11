Luminarie a Comano Terme, con una mozione la lega chiede di installarle in tutte le frazioni

Nelle Giudicarie Esteriori la frazione di Ponte Arche è sempre stata quella maggiormente illuminata dalle luci di Natale.

Quest’anno i consiglieri della Lega Salvini, all’opposizione, hanno depositato una mozione nella quale si richiede che per il prossimo Natale vengano illuminate tutte le frazioni di Comano Terme e non solo Ponte Arche.

I consiglieri in questione sono Cinzia Parisi, Alessia Baroldi, Michele Salvaterra, Sergio Binelli e Luca Brena. Lo scopo è quello di valorizzare e promuovere tutte le frazioni, arricchendo così il calore e l’atmosfera del Natale.

La Lega non vuole lasciare sguarnita nemmeno una frazione.

Cinzia Parisi ha fatto notare come sia solo la Lega che cerca di valorizzare ogni singola frazione del territorio.

Dal momento che quest’anno sarà un Natale senza mercatini e probabilmente con ancora forti restrizioni, la consigliera Parisi ha affermato che il Comune deve essere ancora più vicino ai cittadini e alle tradizioni.

Prosegue l’impegno della minoranza consigliare a Comano Terme, rappresentato dalla LEGA-Salvini Premier, per promuovere e valorizzarne le frazioni.

Secondo la capogruppo Parisi “con questo documento viene confermato ancora una volta il nostro impegno per valorizzare tutte le frazioni di Comano Terme, una promessa quindi non da campagna elettorale ma concreta e seria. Questo Natale non sarà come tutti gli altri visto e considerato che grazie a questa pandemia dovremo rinunciare ai nostri mercatini, una ricchezza dei nostri Comuni, e facilmente dovremo seguire ancora delle forti limitazioni. Motivo in più per il Comune per dimostrare di essere vicino ai cittadini e di avere a cuore le nostre tradizioni, auspichiamo quindi che la maggioranza sappia cogliere al volo quest’opportunità in un momento che dovrà essere di unità e non di scontro.”