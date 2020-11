Chiusura Mart: ieri la protesta di Fratelli d’Italia

Ieri mattina alle ore 11.00 una delegazione del Circolo di Fratelli d’Italia Danilo Angelini di Rovereto ha dato vita ad una manifestazione pacifica di protesta contro la chiusura del Mart di Rovereto.

E’ una presa di posizione che ha le sue buone ragioni d’essere poiché l’accesso al MART è sempre stato effettuato in sicurezza, utilizzando gli appositi Dispositivi di Protezione Individuale e mantenendo le distanze interpersonali raccomandate dal Comitato Tecnico Scientifico.

«Un governo – spiega Guerrino Soini – che sembra davvero aver perso il senso della realtà sta sparando provvedimenti a raffica, senza entrare nel merito delle situazioni, caricando sui singoli e sulle varie attività oneri e divieti che avrebbe dovuto pensare a risolvere nei mesi estivi trascorsi in relativa tranquillità. Invece no. È molto più facile impedire, segregare, sanzionare; in fin dei conti queste iniziative non costano fatica e chi le impone non ne paga le conseguenze le quali, regolarmente, cadono sulla testa dei cittadini che. ormai, non hanno più nemmeno la forza di protestare».

Secondo Fratelli d’Italia «non sembra un Governo all’altezza di gestire questa situazione e stupisce il fatto che il Presidente della Repubblica se ne stia zitto a guardare un’Italia destinata allo sfacelo sociale, culturale, lavorativo.»

«Fratelli d’Italia continuerà ad elevare una fiera protesta contro le chiusure indiscriminate, – conclude l’esponente di Fratelli d’Italia – bene fa a porre l’attenzione sulla faciloneria con la quale si assumono provvedimenti che, per lo più, sembrano non aver ragione d’essere in quanto non fanno altro che evidenziare la mancanza della capacità di controllo piuttosto che l’inidoneità dei gestori delle attività al rispetto delle regole.»

Grazie alla mostra su Caravaggio e ai 14 mila visitatori accorsi in poche settimane il museo di Rovereto aveva cominciato la sua ascesa dopo lunghi anni bui.

La presenza del Caravaggio aveva cominciato anche ad avere delle ricadute sul tessuto economico della città. Infatti molti sono stati i ristoratori e gli esercenti contenti che hanno ammesso che grazie alla mostra il lavoro era aumentato.

Sono comunque state avviate delle trattative con Siracusa per cercare di mantenere a Rovereto il dipinto oltre il periodo pattuito con il ministero dell’Interno.