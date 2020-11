Aperte le iscrizioni per lavori socialmente utili all’Agenzia del Lavoro di Cles

Prendono il via a Cles i progetti occupazionali in lavori socialmente utili per accrescere l’occupabilità e per il recupero sociale di persone deboli presso l’Agenzia del Lavoro della Provincia di Trento.

I lavoratori interessati ad una occupazione temporanea con avvio nell’anno 2021, in progetti occupazionali in lavori socialmente utili per accrescere l’occupabilità e per il recupero sociale di persone deboli (Intervento 3.3.D – ex 19), promossi da Enti locali, dalle APSP e da Aziende speciali, dovranno recarsi presso gli Uffici dei Patronati presenti sul territorio provinciale (preventivamente telefonando per prendere appuntamento) dal 15 novembre 2020 al 10 gennaio 2021, per compilare l’apposito modulo di domanda.

Questi i requisiti richiesti:

– residenza in provincia di Trento da almeno cinque anni continuativi o da almeno 10 anni nel corso della vita (di cui l’ultimo anno in via continuativa) oppure l’iscrizione all’AIRE da almeno tre anni da parte di emigrati trentini; – appartenenza ad una delle categorie sottoelencate:

a1. disoccupati da più di 12 mesi con più di 45 anni, con classe di difficoltà occupazionale molto alta;

a2. disoccupati da più di 12 mesi, con più di 50 anni d’età;

b. disoccupati, con più di 25 anni, iscritti come disabili nell’elenco di cui alla L. 68/99;

c. disoccupati, con più di 25 anni, segnalati dai servizi sociali o dai servizi sanitari.

I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

Info: Comune di Cles