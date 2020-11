Stroncato da un malore a 34 enne Alessio Masella

La madre lo ha trovato ieri senza vita nel suo letto. Un malore si è portato via il giovane Alessio Masella. Viveva con i genitori in una casa in lung’Adige Marco Apuleio.

La madre ha subito chiamato i soccorsi e sul posto sono arrivati gli operatori del 118 e alcune volanti della polizia. Non c’era però più nulla da fare.

La data del funerale non è stata ancora fissata. Il corpo di Alessio è stato trasportato nella camera mortuaria poco prima delle 15.00 dopo che sono state espletate tutte le pratiche burocratiche del caso.

E’ grande lo sconforto e l’incredulità sia tra i familiari che tra gli amici. Alessio era molto conosciuto a Trento. Aveva lavorato come barista e cameriere in parecchi locali, fra cui il Tj Bar di via delle Ome e il Galloway di via Lidorno.

Dopo aver conseguito il diploma all’Enaip si era subito dato da fare per trovare lavoro. Aveva una grande passione per la montagna e si dilettava spesso in ascese insieme ai suoi amici. Un’altra sua grande passione era l’armonica a bocca.

