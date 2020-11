Mascherine a scuola: la rivolta delle mamme trentine

A seguito dello sfogo di Maddalena Sordo pubblicato sul nostro giornale nella rubrica dedicata ai lettori «Io la penso così» sono arrivate in redazione decine di lettere tutte a sostegno della mamma di Roverè della Luna.

La mamma ha scritto una lettera al Ministro Azzolina e al presidente Maurizio Fugatti esprimendo la sua forte preoccupazione riguardo la decisione di recepire in toto le norme contenute nell’ultimo DPCM, incluso l’obbligo di mascherina al banco in posizione statica per bambini/ragazzi.

«Concordo pienamente con la lettera della signora e, come medico, – scrive Simona Giulioni – ritengo innaturale e dannoso questo provvedimento che può portare seri problemi (alcuni bimbi potrebbero avere difficoltà respiratorie) sia fisici che psicologici. Vorrei capire perché questi politici vogliono rovinare l’infanzia dei bambini, ma vi siete chiesti cosa ricorderanno della loro infanzia? Ma perché non provate a mettervi al posto loro? State distruggendo le vite, voi, non il virus, che poi non colpisce molto i bimbi.Almeno metà dei bimbi hanno il raffreddore in questo periodo, come fanno a respirare e seguire le lezioni?»

«Sono una nonna – scrive invece Chiara Brioni – nonché insegnante di scuola primaria da poco in pensione. Credo che le regole, legate all’emergenza Covid, fino ad ora rispettate in ambito scolastico, abbiano dato risultati eccellenti. Perché imporre l’uso delle mascherine durante tutte le ore di lezione, quando gli alunni sono fermi nei banchi e distanziati? Ogni paese ha realtà differenti e queste vanno considerate. I bambini sono già penalizzati a sufficienza. Credo sia fondamentale ridiscutere su questo uso imposto ed improprio delle mascherine in classe»

«Sono Daniela Esposito madre di 4 figli alla quale è stato obbligato di non far frequentare più i miei bambini a nessun sport. Il loro sport era il calcio come tutti sappiamo uno sport che si svolge all’aria aperta. Poi i miei figli sono stati obbligati dal nuovo Dpcm ad usare la mascherina in classe in posizione statica dove la Ministra Azzolina pensa di ridurre il contagio per covid facendo però poi fa respirare ai nostri figli aria viziata e anidride carbonica. Spero che sia fatta una revisione dell’uso della mascherina che secondo me è improprio».

«Vorrei esporre brevemente il motivo per cui Vi imploro di fare il possibile per liberare i bambini di questo nuovo orrendo obbligo loro imposto. Le mascherine, – scrive Martina Dall’Ara – per quanto lavate ogni giorno, non restano pulite molte ore, nel caldo e umido ambiente che vi si crea, stagnano e si accrescono tutti i microrganismi che vi albergano; esse tolgono l’aria e le espressioni dai volti. I bambini sono stati bravissimi ad adattarsi a queste già tristi e rigide regole e, a sentire anche i pediatri, queste funzionano. Per favore, non condannateli a una giornata con una scomoda, avvilente museruola. Capisco che non parta da Voi, per favore fatevi portavoce di questa richiesta. Stiamo valutando anche un eventuale ritiro, ma sarebbe veramente la miglior cosa poter continuare con il compromesso in vigore fino ad oggi.»

Seimila genitori hanno inoltre firmato la petizione per una “Scuola Reale”, preoccupati per le nuove direttive emanate dal governo e recepite dalla nostra Provincia. (leggi qui)“Come manifestazione di dissenso, – spiegano gli organizzatori della petizione – già ieri mattina molti bambini hanno tenuto i bambini e ragazzi a casa, e stiamo pensando alle adeguate forme di protesta da mettere in atto anche nei prossimi giorni.”

Queste sono solo alcune delle lettere che molte mamme hanno inviato alla nostra redazione a sostegno della tesi della mamma di Roverè della Luna.