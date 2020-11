La positività al Covid e il tampone che non arriva: il racconto (preoccupato) di una famiglia della Val di Non

La denuncia arriva direttamente da una famiglia della Val di Non, preoccupata per una situazione sempre più allarmante e per i tempi d’attesa relativi ai tamponi.

Alla fine di ottobre un componente del nucleo familiare accusa qualche sintomo riconducibile al Covid 19 e, al fine di non dover attendere dei giorni, viene sottoposto a un test diagnostico rapido in vitro in libera professione.

Il tampone dà esito positivo, così viene consegnato un modulo. «Nel documento c’è scritto che verremo contattati al più presto dalla Centrale Covid dell’Azienda Sanitaria – spiegano i membri della famiglia nonesa – e che nel frattempo nessuno dei componenti deve recarsi a scuola o al lavoro».

Ad oggi, però, dopo circa due settimane, la famiglia non è ancora stata contattata. «Tutti noi familiari abbiamo fatto il tampone a pagamento, perché in assenza di sintomi non è previsto venga eseguito dall’Azienda Sanitaria – raccontano –. Ci siamo adoperati strenuamente nella ricerca di contatti per avere qualche informazione, ma sul sito dell’Apss non si trovano numeri di riferimento, quantomeno non con facilità. C’è un numero verde che però non è attivo. Abbiamo anche inviato un’e-mail all’indirizzo covid.territorio@apss.tn.it, ma non abbiamo ricevuto alcuna risposta».

Da qui la decisione di contattare l’Azienda Sanitaria di Cles. «La risposta è stata che, essendo tutto centralizzato, loro non sanno nulla – proseguono –. Gli operatori ci hanno fornito due numeri da chiamare, di cui uno non è attivo. Al secondo numero, cliccando 1 abbiamo ricevuta risposta, ma ci è stato detto che chiameranno solo per il tampone di controllo, senza specificare quando perché non è loro competenza, cliccando 2 si possono stare anche tre giorni senza ricevere risposta».

Per la famiglia l’unica certezza in questa situazione nebulosa sono i medici di base. «Anche se stremati, loro rispondono anche alle 9 di sera. Probabilmente richiederemo privatamente anche il tampone di controllo».

Ma non è tutto, perché esiste poi il problema legato ai tracciamenti. La famiglia ha avvisato di sua iniziativa i propri contatti, tra i quali sono emersi altri quattro positivi. «Per non parlare della famosa App Immuni – aggiunge la famiglia nonesa in conclusione –. Come può essere utile, se nessuno fornisce il codice da inserire?».

Appare abbastanza chiaro che, per evitare il diffondersi del contagio da Covid-19, qualcosa probabilmente vada rivisto.