La giunta mette una pietra tombale sulla discarica di Sardagna:«Non potrà essere più riattivata»

Questo criterio è considerato in maniera diversa per i tre riferimenti da considerare: norma nazionale (D.Lgs. n. 36/2003), Regolamento provinciale sulle discariche (DPP 14-44/2005/Leg), Piano provinciale gestione rifiuti inerti (2013).

In particolare, per l’Allegato 1 del D.Lgs. n. 36/2003, la presenza di frane è considerata una condizione di non idoneità non derogabile, come confermato e chiarito nell’ultima modifica in fase di approvazione.

Lo stesso criterio costituisce una condizione di non idoneità per la normativa provinciale per la quale, secondo il punto 5 dell’allegato A del DPP 14-44/2005/Leg, “non possono essere installate nuove discariche per rifiuti inerti, anche se le stesse siano già state localizzate – alla data di entrata in vigore del presente regolamento – dai piani comprensoriali e dai provvedimento comprensoriali di cui agli artt. 65, 66 e 67 bis del testo unico, salvo che le medesime discariche siano già state autorizzate, entro la medesima data, ai sensi dell’art. 84 del testo unico”.

Tuttavia, per il punto 5 dello stesso allegato A del DPP 14-44/2005/Leg, “l’ampliamento – ivi compresa la realizzazione di nuovi lotti contigui – o la modifica delle discariche esistenti per rifiuti inerti, qualora sia già intervenuta la localizzazione ai sensi degli artt. 65, 66 e 67 bis del testo unico alla data di entrata in vigore del presente regolamento e la stessa interessi le aree e i siti di cui al punto 1, sono ammissibili:

a) qualora nelle stesse siano conferiti esclusivamente i rifiuti elencati nella tabella 1 annessa all’articolo 5 del decreto ministeriale 3 agosto 2005 [da leggere tabella 1 del DM 27/09/2010];

/b) previa acquisizione del parere favorevole dell’agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente e del servizio geologico provinciale”.

Più restrittivo è invece il Piano provinciale dei rifiuti inerti che definisce le aree ad elevata pericolosità del PGUAP (equivalenti alle aree con penalità elevate per la Carta di sintesi della pericolosità) non idonee alla localizzazione di un impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti inerti .

Alla luce di tali considerazioni, stando al criterio più restrittivo del Piano dei rifiuti da C&D del 2013, la discarica non può essere localizzata, stante la pericolosità dell’area.