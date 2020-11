La giunta investe 150 mila euro per la conoscenza della lingua tedesca

Si investe nella conoscenza delle lingue straniere. Oltre 150.000 euro complessivi, prenotati sui competenti capitoli di bilancio per il 2020 e per il 2021, saranno disponibili per essere utilizzati, nelle istituzioni scolastiche e formative della Provincia Autonoma di Trento.

Per l’anno scolastico in corso, per il programma e gli esami di certificazione linguistica previsti nell’ambito del progetto “Diploma di lingua tedesca della Conferenza permanente dei Ministri dell’istruzione dei Länder tedeschi – primo livello (DSD1) negli istituti scolastici della Provincia Autonoma di Trento“.

Con un provvedimento adottato dalla giunta provinciale su proposta dell’assessore all’istruzione Mirko Bisesti, è stata programmata la ripartizione delle risorse.

11.608,91 euro sono stati prenotati sull’esercizio finanziario 2020 e 142.000 euro su quello del 2021. Come istituto capofila in Trentino per il progetto è stato confermato il Liceo linguistico “S. M. Scholl” di Trento. Con il provvedimento sono stati anche individuati i criteri per la quantificazione puntuale del finanziamento all’istituto capofila.

Il compito di coordinare il progetto, monitorare e valutare il conseguimento degli obiettivi contenuti è affidato ad un comitato bilaterale al quale la Provincia Autonoma di Trento partecipa con due membri.

Con il provvedimento adottato oggi sono state individuate, come rappresentanti della Provincia all’interno del comitato, la dottoressa Viviana Sbardella, Sovrintendente Scolastico, e la professoressa Annamaria Manna, docente presso il Liceo Scholl, quale direttrice d’esame.

