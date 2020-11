Madonna Bianca: le Fiamme gialle sgomberano un alloggio Itea occupato abusivamente da spacciatori

I residenti di Madonna Bianca insospettiti avevano comunicato alla società Itea spa che nell’alloggio abbandonato dagli assegnatari alcuni mesi fa saltuariamente entravano e uscivano delle persone.

L’ipotesi era che l’alloggio venisse utilizzato come base per lo spaccio e per affari criminali di qualsiasi tipo.

La società Itea ha quindi avvisato la Guardia di Finanza, che con le unità cinofile si sono subito diretti nell’appartamento. La porta era aperta e i militari non ha fatto alcuna difficoltà a sgomberare l’alloggio constatando che in effetti l’appartamento veniva usato per confezionare le dosi di stupefacenti pronte per lo spaccio.

Pubblicità Pubblicità

Grazie quindi alla collaborazione fra Itea Spa e la Guardia di Finanza l’alloggio è stato ora recuperato. Una volta sistemato sarà nuovamente messo a disposizione per la locazione.

Mercoledì i residenti avevano allertato la Polizia Locale per una morto BMW di valore consistente presente presso il cortile posteriore della torre due che era stata smontata di molti pezzi. Il mezzo è servito probabilmente per spostarsi per poi essere abbandonato e depredato dei pezzi. (foto)

Pubblicità Pubblicità