L’Istituto Alberghiero di Levico Terme porta a casa il prestigioso riconoscimento “eTwinning”

L’Istituto Alberghiero di Levico Terme, diretto da Federico Samaden, ha ottenuto il riconoscimento di qualità internazionale “eTwinning Quality Label” per il progetto eTwinning “Die Speisekarte, bitte!”.

Il lavoro della professoressa llaria Ricci, insieme alla classe 3B, è stato infatti riconosciuto ai massimi livelli europei.

Il progetto è nato nel corso di un seminario bilaterale eTwinning italo-tedesco per istituti tecnici e professionali, svoltosi a Milano nel 2019.

In quell’occasione è nata una collaborazione tra l’Istituto alberghiero di Levico Terme, insieme all’Istituto “G. Ruffini” di Imperia con studenti delle classi quinte dei due indirizzi linguistici Turistico e Relazioni internazionali, e l’istituto tedesco SBBS Wirschaft/Verwaltung Dr. Gerard Amthor di Gera in Turingia.

L’obiettivo che li ha uniti è stata la creazione di un’attività didattica che incontrasse le esigenze di ciascun partner: un riferimento alla gastronomia che riuscisse a motivare i futuri cuochi dell’Istituto Alberghiero di Levico Terme, un richiamo alla vocazione turistica per gli alunni del “Ruffini” di Imperia e la lingua tedesca come strumento di comunicazione e lingua madre per gli alunni di Gera, in Germania. Così è nato “Die Speisekarte, bitte!”.

I ragazzi delle tre scuole hanno utilizzato il tedesco quale lingua veicolare per realizzare un lavoro interattivo che riguardava un confronto sulle ricette gastronomiche appartenenti alle tre regioni coinvolte (una tedesca e due italiane). Si sono creati 15 gruppi misti che hanno lavorato alla stesura di menu da 4 portate che rappresentassero le loro regioni di appartenenza.

Durante il periodo di emergenza sanitaria la piattaforma è stata utilizzata come strumento di didattica a distanza.

Il progetto è stato ampliato, con la creazione di un nuovo forum di discussione: “Meine Wochen zu Hause in den Zeiten des Coronavirus!” (le mie settimane a casa, ai tempi del Coronavirus). In questo spazio, gli alunni hanno interagito in tedesco, raccontandosi le loro esperienze nella situazione di lockdown.

I futuri cuochi hanno inoltre avuto la possibilità di dare vita alla loro fantasia in cucina e dar prova delle loro abilità anche da casa, creando dei gustosissimi menu pasquali, condivisi sul “TwinSpace”, l’area di lavoro dedicata alle classi.

Anche gli alunni hanno dimostrato il loro entusiasmo per l’iniziativa e hanno dichiarato che l’amicizia nata sta continuando tramite chat sulla piattaforma di eTwinning che si dimostra un ottimo strumento per la didattica distanza, uno spazio di lavoro che fornisce strumenti e tecnologie ottimizzati per la condivisione di materiale multimediale, in modo semplice e sicuro.

La prof.ssa Ilaria Ricci ha conosciuto eTwinning due anni fa. Ha voluto sperimentare l’uso della piattaforma con un progetto che stimolasse l’interesse degli alunni per la lingua tedesca, per loro non così semplice. «I ragazzi hanno dimostrato entusiasmo nel comunicare con coetanei di altri Paesi – afferma la professoressa – trovando un pizzico di motivazione per lo studio curricolare».

Dall’Alberghiero di Levico fanno sapere come questa sia una delle strade che l’istituto vuole proseguire per una scuola digitale al passo con i tempi, che metta gli studenti europei in contatto “a distanza” in progetti costruttivi.