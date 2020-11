Confindustria: Giovanni Coletti nominato delegato per le valli del Noce e la Paganella

Confindustria ha nominato Giovanni Coletti nuovo delegato per la Val di Non e la val di Sole. Coletti, che vanta un trascorso importante dentro Confindustria è stato chiamato in questo delicato momento di crisi economica, dovuta alla pandemia, per affiancare le imprese e per sostenere le istanze delle industrie della zona dentro il consiglio di Confindustria.

Il fondatore e presidente di Tama Aernova sarà affiancato alla vicepresidenza da Luigi Sartori e da due referenti per il Tonale e per la Paganella.

«Porterò avanti la sostenibilità economica, ambientale e sociale – ha detto Coletti – impegnandomi a portare l’industria nella generazione di valori per la comunità, attraverso il contributo che essa garantisce in termini di posti di lavoro, prodotto interno lordo, investimenti, opportunità di crescita professionale, ma anche grazie alla presenza quotidiana nella dimensione sociale dei territori in cui le aziende sono insediate».

Nelle valli del Noce e nell’altopiano della Paganella l’industria può contare su 39 imprese industriali (6,7% delle Imprese Industriali Provinciali) che ad oggi danno lavoro a 1.895 dipendenti con un fatturato di 440 milioni di euro ogni anno. (4,4% del fatturato Provinciale)

La composizione del settore merceologico è piuttosto varia: il 23% sono aziende Metalmeccaniche, il 18% si occupano di Servizi Innovativi e Tecnologici, il 18% di Impianti a Fune. Carta e grafica e alimentazione occupano il 9%, il legno il 5%, chimica vetro gomma e plastica il 5%. Altri aspetti merceologici invece il 14%

Il 45% delle industrie occupa fino a 250 dipendenti, il 55% fino a 35. Interessante la composizione del capitale di queste industrie che per il 79% è locale, per il 16% Italiano e solo per il 5% straniero.

