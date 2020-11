Mezzolombardo, custodi forestali cercansi

Il Comune di Mezzolombardo ha pubblicato un bando di concorso unico per esami per l’assunzione a tempo pieno (36 ore settimanali) e indeterminato di due custodi forestali, uno nell’ambito della gestione associata del servizio di custodia forestale – zona di vigilanza n. 16 (capofila Comune di Mezzolombardo), l’altro nell’ambito della gestione associata del servizio di custodia forestale – zona di vigilanza n. 15 (capofila Comune di Andalo).

Il concorso sarà valido inoltre per la formazione di una graduatoria per future eventuali assunzioni a tempo indeterminato o determinato nello stesso profilo.

Tra i requisiti richiesti per partecipare al concorso vi è il possesso del diploma di maturità tecnica in Agraria, Agroalimentare e Agroindustria o di maturità professionale in Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo rurale, oppure del diploma di scuola media superiore (maturità) attestante un percorso di studi di durata almeno quinquennale di agrotecnico o di perito agrario. È possibile accedere al concorso anche con il possesso del diploma di laurea triennale o quinquennale in ambito forestale, agrotecnico o agrario.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire all’Ufficio protocollo del Comune di Mezzolombardo (Corso del Popolo, 17 – 38017 Mezzolombardo) entro e non oltre le ore 12.30 di lunedì 30 novembre 2020 apposita domanda, che dovrà essere redatta in carta semplice sul modello fac-simile allegato all’avviso scaricabile dal sito comunale www.comune.mezzolombardo.tn.it

La domanda può essere consegnata a mano (previo appuntamento telefonando al numero 0461.608210 o allo 0461.608211), tramite posta raccomandata oppure pec all’indirizzo info@pec.comune.mezzolombardo.tn.it

