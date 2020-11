Ecco il modulo di autocertificazione per gli spostamenti durante il coprifuoco e per viaggiare in altre regioni

È giusto ricordare che nonostante il Trentino sia stato inserito nella zona gialla, cioè quella con meno rischi, rimane in vigore come nel resto di tutta l’Italia il coprifuoco che inizierà alla 22.00 e terminerà alle 5.00 del mattino.

Con il nuovo Dpcm di Conte che entra in vigore domani, venerdì 6 novembre 2020, torna anche il modulo di autocertificazione per gli spostamenti in tutta Italia. Non è stato anche realizzato un modello nuovo e quindi rimane quello emesso dal ministero dell’Interno a ottobre chee dovrà essere consegnato al momento di un eventuale controllo da parte delle forze dell’ordine.

In tutto il Paese scatterà il coprifuoco alle 22 e, dunque, la necessità di giustificare i propri spostamenti sarà necessaria anche nei Comuni inseriti nelle zone gialle, dopo quell’ora.

Pubblicità Pubblicità

Il modulo, che è già disponibile sul sito del Viminale, è lo stesso che era stato predisposto in occasione del Dpcm del 24 ottobre e già utilizzabile per le ordinanze in vigore nelle Regioni dove era stato stabilito il coprifuoco.

L’autocertificazione servirà non solo per circolare durante il coprifuoco ma anche per per entrare ed uscire nelle regioni della zona rossa per “comprovate esigenze lavorative, per motivi di salute e per altri motivi ammessi dalle vigenti normative”. Nel caso dei cittadini trentini servirà solo per andare in Lombardia, in Piemonte, in Calabria e in val d’Aosta, cioè nelle regioni inserite nella zona rossa.

Clicca qui per scaricare il modulo dell’autocertificazione in formato pdf

Pubblicità Pubblicità