Estetica Beauty Line: le mani esperte dell’estetica in Trentino

Un benvenuto fatto di attenzioni e fragranze naturali che avvolge chi sceglie di affidarsi nelle mani esperte di un’appassionata professionista della bellezza che da oltre quarant’anni, accompagnata da un’equipe di eccellenti collaboratrici si prende cura del benessere di 3 diverse generazioni.

La costante ricerca delle più innovative tecniche per prendersi cura della persona, affiancata alla profonda conoscenza dell’arte di riportare alla luce la bellezza del corpo, sono il risultato di un servizio che è prima di tutto la filosofia di vita del centro estetico Beauty Line di Nadia Lira.

Dislocato su quattro livelli, il centro estetico si propone come uno dei più grandi della Valsugana e grazie al costante aggiornamento sulle ultime tendenze offre ai suoi clienti tutto il piacere di sperimentare un’ampia gamma di trattamenti rigeneranti, dimagranti e rassodanti sia per la donna che per l’uomo.

Grazie all’esperienza e all’esclusiva preparazione, il Centro estetico Beauty Line è riuscito nel tempo a sviluppo un proprio metodo per l’epilazione permanente garantito e mirato all’eliminazione di qualsiasi tipo di pelo, assicurando innocuità per la pelle.

Dai peli più scuri a quelli più chiari, un percorso specifico, personalizzato per ogni tipologia e tonalità di pelo che porta sempre risultati straordinari sia per l’uomo che per la donna. Un trattamento che inizia con una consulenza gratuita seguita da uno studio del trattamento specifico, per poi iniziare a lavorare eliminando i peli, attraverso macchinari di ultima generazione.

Uno strutturato e organizzato percorso di ricerca dello “star bene” che parte da un’approfondita diagnosi della condizione fisica dell’ospite, per dedicargli uno programma di trattamenti personalizzati, con il supporto prodotti altamente performanti, e strumenti davvero avanzati.

Estetica Beauty Line di Nadia Lira non è un semplice centro estetico ma una piacevole esperienza che aiuta a favorire il benessere di corpo e mente per un connubio armonico di salute e bellezza. Beauty Line in via Brigata Venezia, 7 a Borgo Valsugana è contattabile al numero 0461/754152.