Anche in Italia il film che ha diviso l’America!

Avrebbe dovuto uscire nei cinema italiani in questo periodo, ma l’emergenza legata al coronavirus ne ha posticipato la programmazione. L’editore ha però deciso di renderlo disponibile al pubblico in streaming, in attesa di poterlo gustare, speriamo quanto prima!, nelle sale.

Il film di cui stiamo parlando è Unplanned. La vera storia di Abby Johnson (https://dominusproductionstore.com/tutti-i-prodotti/554-prenotazione-biglietto-unplanned.html), uscito negli Stati Uniti, con notevole successo di pubblico, nel 2019.

Unplanned si iscrive nella serie di film americani dedicati al tema della vita nascente e dell’aborto, che comprende tra gli altri Juno (che narra la storia di un’adolescente incinta che partorisce il figlio e lo dà in adozione), October baby (incentrato sulle vicende incredibili di Janna Jessen, una ragazza sopravvissuta ad un aborto tardivo tramite iniezione salina) e Gosnell (che ha come protagonista il celebre dottore Kermit Gosnell, serial killer, proprietario di una clinica nota come la “Casa degli orrori” e condannato per l’omicidio di tre bambini nati vivi dopo tentato aborto procurato).

Unplanned è un film vero che ha come protagonista una ragazza, Abby Johnson, militante di Planned parenthood, la multinazionale privata degli aborti americani, recentemente al centro di scandali legati al traffico di organi e alla pratica di aborti tardivi (legali, in alcuni stati americani, sino al nono mese e noti come “aborti a nascita parziale”).

Abby è una militante pro choice, cioè favorevole all’aborto procurato come strumento di liberazione delle donne che si trovano a vivere gravidanze indesiderate… finché un giorno, mentre si sta occupando come al solito delle pratiche burocratiche della clinica che dirige, viene chiamata ad aiutare il medico incaricato di praticare l’interruzione di gravidanza.

Entra in sala operatoria, appoggia la sonda sulla pancia della donna sottoposta all’intervento, esegue gli ordini del medico e… quello che vede, per la prima volta dal vivo, faccia a faccia, cambierà la sua vita, muterà il suo modo di vedere il mondo, il suo mestiere, la famiglia, l’amore.

Unplanned è un film forte, denso di momenti drammatici ed emozionanti, che ci mostra uno spaccato di America poco conosciuto: quell’America in cui pro choice e pro life si affrontano quotidianamente nelle piazze, nei tribunali, davanti alle cliniche…

Al mondo pro life appartiene anche Amy Coney Barrett, il nuovo giudice della Corte suprema americana nominato proprio recentemente da Trump e dal senato Usa.