Un passo dietro l’altro verso l’amore: amare se stessi e non ‘l’ideale’

Il primo passo

Nell’ultimo articolo dedicato all’amore si è parlato del matrimonio tradizionale e di come l’amore tra due persone possa morire se uno dei due o entrambi rinuncino a se stessi. Molte persone sono rimaste all’interno di una relazione che avrebbe dovuto contribuire alla crescita personale e di coppia, nonché di eventuali figli ed invece nella realtà dei fatti le liti e le rinunce personali sono state le protagoniste all’interno di troppe famiglie.

Altre persone, invece, hanno deciso per una separazione dando luogo a guerre infinite e ad un enorme sofferenza, non solo per i componenti della coppia, ma anche per tutte le persone vicine compresi naturalmente i figli. Oggigiorno sembra proprio che con l’aumento delle separazioni e divorzi, il “vissero felici e contenti” sia stato sostituito dal “si ricomincia da capo con un altro grande amore” come unica via d’uscita dalla solitudine o dalla sofferenza vissuta con l’ex partner. Questo meccanismo, tuttavia, si potrebbe ripetere tante volte creando inevitabilmente dolore e confusione.

Pubblicità Pubblicità

Come veniamo fuori da questo impasse?

Partendo dall’amore verso noi stessi che non deve essere in ogni caso confuso con l’egoismo e neppure con il narcisismo. L’egoista fa sempre ciò che vuole a scapito degli altri, alla ricerca continua dei propri vantaggi, mettendo in secondo o in terzo piano i bisogni e le esigenze altrui.

Il narcisista invece non è capace di empatia: resta indifferente agli altri, in quanto ignora o disprezza quello che fanno o il loro stesso valore. Questo tipo di persona è alla continua ricerca di ammirazione e approvazione da parte degli altri utilizzati solamente come mezzi di riflessione della propria “grandezza”.

Pubblicità Pubblicità



Amare se stessi è tutt’altra cosa e comporta un processo di crescita che parte dalla conoscenza di sé e che passa inevitabilmente per la successiva accettazione di quello che siamo e non di quello che vorremmo essere o peggio ancora di quello che ci hanno insegnato ad essere e dal quale non riusciamo a discostarci imbavagliando la nostra essenza.

Se rincorriamo l’uomo o la donna ideale, non entreremo mai nell’amore perché cercheremo sempre qualche cosa di inesistente e che non ci apparterrà mai anche se facciamo di tutto per averlo. Noi possiamo impegnarci per degli obiettivi precisi come ottenere buoni risultati nello studio, nel lavoro, comprarci una casa, ma se vogliamo amare ed essere amati non possiamo incastrare la persona che desideriamo come se fosse un oggetto ideale nella scatola dei nostri desideri.

D’altra parte è lampante l’irrequietezza che vaga regina in diverse persone portandole da un’infatuazione all’altra o da un semplice desiderio all’altro, sbandando come se fossero in una pista d’autoscontro e di certo neppure questo conduce all’amore e tanto meno alla felicità.

Oggi più che mai manca un “significato” che dia un senso alle nostre azioni e alle nostre scelte: tempo fa, invece, come si diceva negli articoli precedenti, il matrimonio era lo scopo di molti a scapito pure della felicità degli stessi componenti della famiglia.

Negli anni più recenti, tutto questo ha perso il suo senso grazie anche all’indipendenza economica, personale e sociale di entrambi i sessi, lasciando spazio ad una radicale trasformazione delle relazioni affettive e portando inevitabilmente non solo un grande sconvolgimento, ma anche una profonda rinascita.

È proprio grazie alla crisi del sistema affettivo che siamo sempre più alla ricerca di persone, che, oltre ad attrarci fisicamente, o darci una determinata sicurezza per il futuro, riescano toccarci il cuore e l’anima. Dobbiamo ritrovare valori nuovi, una rinnovata spiritualità al fine di non farci sopraffare da bisogni ingannevoli o essere alla continua ricerca di soluzioni non consone allo sviluppo e crescita di noi stessi.

Infatti oggi più che mai diventa importante trovare il proprio senso della vita, manifestare quello che la nostra essenza ci guida a fare. Solo facendo questo piccolo e grande passo ci avvicineremo all’amore.

Al prossimo passo verso l’amore…