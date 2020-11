Coronavirus, Fugatti deluso dal Governo Conte: «Non pare possibile mantenere la didattica in presenza»

Oggi la Giunta e l’assessora Stefania Segnana si sono confrontati sulla seconda ondata di Covid in una partecipata videoconferenza dei capigruppo. Poco prima che venga confermata a positività del presidente Fugatti e di due assessori al coronavirus

Molti i favorevoli al mantenimento di tutta la scuola trentina in presenza, ma il presidente Fugatti teme che il governo non permetterà al Trentino di differenziarsi.

È durata due ore e mezza la video-conferenza dei capigruppo aperta a tutti i consiglieri provinciali (26 dei quali hanno partecipato al collegamento con palazzo Trentini), convocata stamane dal presidente Kaswalder su richiesta di Sara Ferrari e di altri esponenti di minoranza per essere aggiornamenti aggiornati sull’epidemia da Covid-2019 in Trentino dall’assessora alla salute e al welfare Stefania Segnana e dal governatore Fugatti.

Ad aprire l’incontro è stata una relazione letta dall’assessora, con gli ultimi dati sull’andamento della pandemia e sulle misure adottate per fronteggiare la seconda ondata del Covid nel nostro territorio.

Sono seguiti gli interventi di molti consiglieri con numerose domande alle quali Segnana ha risposto. Il presidente della Giunta ha concluso evidenziando come l’esecutivo sia in attesa di sapere se il governo lascerà o meno alla Pat la flessibilità richiesta nell’applicazione del nuovo Dpcm firmato dal premier Conte.

Infine i capigruppo hanno accordato a maggioranza la procedura d’urgenza richiesta dalla Giunta all’esame consiliare del ddl 72 proposto dal presidente Fugatti in materia di contratti pubblici, che introduce le figure dei commissari straordinari per le opere provinciali.

Dopo gli interventi l’assessora Segnana ha risposto che “Il messaggio che dobbiamo dare – ha aggiunto – è che il tampone non risolve il problema del Covid ma serve solo a ridurre i contatti e a limitare le possibilità di un eventuale contagio. L’unico modo per combattere il Covid è mantenere le distanze, indossare la mascherina e cercare di evitare i contatti con persone che potrebbero essere positive al virus e poi andare dai propri eventuali familiari anziani. Il miglior vaccino contro il covid sono i nostri comportamenti corretti”.

Sui test antigenici rapidi e test molecolari ha spiegato che “i secondi funzionano anche sugli asintomatici e servono per circoscrivere i contagi. Invece per i tamponi rapidi si è iniziata la sperimentazione a fine settembre nei nostri ospedali e dopo un mese è emerso che sui soggetti sintomatici sono validi al 99%. Per questo sono effettuati solo su chi ha sintomi da almeno 24 ore. Per sottoporti a questi tamponi serve una ricetta del medico o pediatra di libera scelta. Su chi invece non ha sintomi, con il tampone rapido si ha un 50% di falsi positivi o di negativi. I test rapidi però, ha ricordato, non sono ancora riconosciuti ufficialmente da parte dell’Iss. Segnana ha aggiunto che i sindaci vengono informati da qualche giorno sia sugli esiti dei test rapidi sia su quelli dei tamponi molecolari. Nei prossimi giorni chi risulta positivo al test rapido verrà contattato dal Centro Covid per essere sottoposto al tampone molecolare. Assunzioni di personale. Segnana ha spiegato che il piano territoriale per il quale lo Stato ha già fornito le risorse prevede solo bandi a tempo determinato. La Provincia così potrà utilizzare le proprie risorse per soddisfare esigenze. A questi bandi a tempo determinato possono partecipare gli infermieri in forza delle Rsa Apsp. Ma questo personale viene però preso in carico dall’Apss solo quando nell’Apsp si trova un sostituto. Pazienti oncologici e cardiologici: “tutte le urgenze sono garantite e il sistema è ancora funzionante. Le terapie intensive sono quindi occupate in parte da pazienti non Covid. Per curare sia i pazienti Covid sia quelli con altre patologie si stanno rinviando solo le operazioni programmate e non urgenti. Tutto il resto viene garantito”.

Per aumentare il numero di tamponi, ha proseguito l’assessora, inizialmente era stato chiesto di collaborare anche all’Istituto zooprofilattico, che aveva però risposto di non essere in grado di contribuire.

Oggi la Pat è in trattativa con il Cibio per sperimentare i tamponi salivari il cui utilizzo è stato già avviato, anche se in fase di studio, all’Università di Padova. Quanto al Centro Covid, Segnana ha precisato che il personale è già stato potenziato di molto per il contact racing. E ha aggiunto che in questi giorni si stanno formando anche una ventina di dipendenti della Pat per dare supporto alla centrale Covid. Assunzione di psicologi: nel piano di riordino nazionale non è previsto un finanziamento per questo, ma l’Apss ha già attivato una mail per i cittadini che chiedono sostegno psicologico.

Segnana ha anche ricordato che dal numero di decessi per Covid comunicato dalla Provincia a livello nazionale, da Roma ne sono stati tolti 68 che avevamo segnalato in più per evitare di non essere attendibili.

Sulle mascherine arrivate dal livello nazionale, l’assessora ha detto che quelle distribuite emanano cattivo odore e quindi non sono state utilizzate. Alcune sono inviate dal commissario Arcuri direttamente alla protezione civile, altre alle scuole.

Il presidente Fugatti è intervenuto per assicurare a Ferrari la disponibilità della Giunta a riferire in aula ad ogni seduta sullo stato dell’emergenza Covid. Quanto al tema scuola ha ribadito che “anche se la Pat dovesse rientrare nella fascia meno grave (gialla) non pare possibile mantenere la didattica in presenza”.

Ma ha aggiunto di aver inserito nella bozza di Dpcm la richiesta di accordare alle regioni meccanismi di flessibilità. Richiesta sottoposta ora al governo “anche se – ha avvertito – non aspettiamo sorprese, perché sulla scuola Roma è molto ferma. Per il resto – ha concluso – attendiamo il Dpcm per vedere i margini di manovra che la Pat avrà”.