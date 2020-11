Coronavirus: 225 contagi e 4 decessi. Record di tamponi (3.723)

Sono 225 i nuovi casi positivi al Covid-19 registrati nel rapporto di oggi dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari. Di questi i sintomatici sono 106 e, più in generale, ci sono 56 contagi fra over 70.

Il rapporto registra anche 4 nuovi decessi e 222 pazienti ricoverati in ospedale, di cui 11 in rianimazione. (-1 rispetto a ieri)

L’Azienda informa inoltre che si stanno approfondendo le verifiche relative ad altri 22 casi di bambini e ragazzi in età scolare per stabilire se è necessario disporre la quarantena per le rispettive classi (quelle in isolamento ieri erano 214).

Record di tamponi nella giornata di ieri: ne sono stati analizzati complessivamente 2.865 nel laboratorio di Microbiologia dell’Ospedale Santa Chiara e 858 dalla FEM, per un totale di 3.723 test.

In Italia nelle ultime 24 ore sono stati registrati ulteriori 30.550 contagi e 352 morti covid. Oggi in Lombardia oltre 7 mila casi, in Campania oltre 4 mila casi, in Piemonte oltre 3 mila casi.

