Comano Terme: Fabio Zambotti il sindaco senza coraggio

Fabio Zambotti sindaco di Comano Terme e la sua giunta hanno scritto una pagina della storia del paese di altissimo profilo democratico.

Per ispirare la giunta di sinistra, è bastato che Sergio Manuel Binelli (Lega) portasse in discussione una mozione con la quale si chiedeva di dedicare una targa alla Martire Norma Cossetto Medaglia d’Oro al Valor Civile: un’italiana violentata, seviziata, mutilata e gettata viva nella foiba di Villa Surani in Croazia dai democratici partigiani jugoslavi.

Situazione imbarazzante? Di certo per chi come il sindaco Fabio Zambotti e la sua giunta, dimostra con i fatti di essere moralmente più vicino ai partigiani titini piuttosto che alla sua connazionale Norma Cossetto.

La caratteristica della sinistra è quella di nascondersi dopo aver gettato il sasso e così Zambotti ha fatto. Ci sarebbe voluto troppo coraggio ad affrontare una pubblica discussione in consiglio dove sindaco e giunta si sarebbero trovati viso a viso con con chi avrebbe potuto contestare la loro posizione.

Ed ecco allora la scelta discutibile di non presentarsi in consiglio comunale il giorno della discussione per un’assenza che toglieva l’imbarazzo di affrontare di persona la situazione, facendo venir meno il numero legale.

L’emergenza Covid è poi venuta in soccorso al prode Zambotti che a chilometri di distanza dalla sede del comune di Comano e ben protetto dallo schermo del computer insieme ai suoi coraggiosi compagni di giunta, hanno respinto a maggioranza la richiesta di Binelli.

Ci voleva però una motivazione ed ecco che il prode Zambotti ne ha trovata una curiosa e dal suo cilindro ecco uscire il coniglio magico: mozione respinta perché la storia di Norma Cossetto non ha attinenza col territorio. Giusto perché Via Don G.Bosco (astigiano) Via Andrea Maffei nativo di Molina di Ledro dove è rimasto per 13 anni per trasferirsi a Bologna e morire a Milano solo per citarne un paio, sono perfettamente attinenti col territorio.

Anche nella motivazione Fabio Zambotti non ha avuto coraggio, ma si è trincerato dietro una motivazione neutra.

Speriamo che non la dimentichi quando si presenterà l’occasione di discutere l’assegnazione di una via, un parco o semplicemente una targa a qualche eroe caro alla sinistra.

Per fortuna che in Italia ci sono sindaci che hanno quegli attributi che Fabio Zambotti ha dimostrato di non avere che perpetuano la memoria di Norma Cossetto al di la delle critiche e delle contestazioni.