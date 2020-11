“Chiara Lubich, città mondo”, nella nuova puntata di Formart

In onda su Trentino Tv il programma prodotto dall’ufficio stampa della Provincia, disponibile anche su www.formart.tv.

“Chiara Lubich, città mondo“. Una mostra dedicata ad una donna riconosciuta come una delle figure più influenti del Novecento in ambito spirituale, culturale e sociale, in virtù del suo impegno per il dialogo e la fratellanza universale.

Il suo non è stato solo un pensiero, ma la proposta di un nuovo stile di vita in campo civile, in economia e nella politica, promuovendo la sostenibilità e la condivisione delle risorse: il sostegno e l’accoglienza dei deboli, il dialogo tra popoli e culture e con persone che non si riconoscono in nessun credo religioso.

Pubblicità Pubblicità

Un’esposizione che non nasce con un intento celebrativo, ma muove dal desiderio di riproporre il messaggio di Chiara, per raccoglierne l’eredità e confrontarsi oggi con il suo carisma.

Se ne parla nella nuova puntata di FORM-AR®T, il programma televisivo dedicato alle iniziative culturali della nostra provincia, in onda questa settimana.

La puntata, condotta da Giampaolo Pedrotti, ospita i contributi di: Giuseppe Ferrandi – Direttore FMST, Lauro Tisi – Vescovo di Trento, Andrea Zanotti – Università di Bologna, Daniela Ranzi – Ricercatrice FMST.

Pubblicità Pubblicità



La nuova puntata è in onda su Trentino TV ai seguenti orari:

martedì 3 novembre ore 18.30; mercoledì 04 novembre ore 12.15; giovedì 05 novembre ore 21.30; venerdì 06 novembre ore 10.30; sabato 07 novembre ore 23.10; domenica 08 novembre ore 14.45.

Il programma può essere inoltre richiesto a Format – Centro audiovisivi, in via Zanella 10 a Trento, telefono 0461495117, internet: http://www.format.provincia.tn.it

È possibile vedere la puntata anche a questo link: https://bit.ly/2TPhS3a