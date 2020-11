Trento nord e centro storico: stanotte pulizia delle strade dalle 20.15 alle 4 del mattino. Vietato il parcheggio

Stasera Dolomiti Ambiente si dedicherà allo spazzamento e al lavaggio di alcune vie della città di Trento.

La Polizia locale ricorda che la segnaletica disposta in via temporanea ha la priorità su quella già esistente e permanente.

Si raccomandano quindi i residenti di prestare la massima attenzione ai segnali esposti temporaneamente e al giorno e l’ora in cui entrano in vigore.

Qualora non ci si attenesse a quanto esposto la sanzione è di 41 euro, riducibile a 28,70 euro se il pagamento dovesse avvenire entro cinque giorni.

Le vie chiuse ai parcheggi sono: via Caduti di Nassiriya; via del Brennero, dalla rotonda all’incrocio con via Pranzelores (compresa) a largo N. Sauro; via del Brennero, da rotatoria Bren Center sino via Bolzano; piazza Pasi; via Malpaga; via Oriola; via San Vigilio; via delle Orfane. Domani toccca a piazza Pasi; piazza Duomo; via Garibaldi, da incrocio Piazza Duomo a incrocio piazza Pasi; via Manci, da incrocio via Belenzani ad incrocio via Alfieri; piazza della Portèla; via Alfieri; via Cavour; piazza Lodron; via delle Orfane; via Pozzo; via Roma; via San Giovanni; piazza S. Maria Maggiore; via Belenzani; piazza delle Erbe; via Dordi; via Manci, da incrocio via Alfieri a incrocio via San Pietro; via Mantova; via San Pietro; via del Simonino; piazza Vittoria; via Galilei; via Roccabruna; via San Marco; largo Carducci; piazza Battisti.

Il calendario completo è consultabile sul sito del comune: www.comune.trento.it.

