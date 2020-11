Comano Terme, ieri sera si è tenuto il consiglio comunale in videoconferenza.

Lunedì sera si è tenuto il consiglio comunale (rinviato) a Comano Terme, presenti tutti i consiglieri di maggioranza e di minoranza e il Sindaco Fabio Zambotti (in quarantena).

Molti i punti all’ordine del giorno: il sindaco Zambotti ha risposto ad un’interpellanza della minoranza rappresentata dalla LEGA in merito all’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria dell’ascensore dell’Istituto Comprensivo Giudicarie Esteriori.

Secondo il cons. Michele Salvaterra i lavori andavano affidati ad una ditta del posto anziché ad un’azienda modenese. Il Sindaco ha risposto dicendo che erano state contattate due aziende (una di Mori e una di Tione) che però non hanno garantito celerità e affidabilità è quindi la scelta è caduta sull’azienda di Modena.

La minoranza si è ritenuta soddisfatta della risposta, specificando che ci sarà un controllo della minoranza sui futuri lavori e che la determina andava specificata in modo più chiaro.

Successivamente è stata approvata ad unanimità la mozione della LEGA sul ripristino della festa comunale in Val Algone, con la sola specifica voluta dalla maggioranza sulle motivazioni storiche che hanno portato all’organizzazione della festa. L’altra mozione della minoranza sull’installazione di una lapide in memoria di Norma Cossetto è stata bocciata dalla maggioranza (con l’astensione di Chiara Guetti) perché ritenuta “eccessiva” per una persona che non era del posto; il primo firmatario della mozione (Sergio Manuel Binelli) ha replicato al Sindaco dicendo che la mozione porta con sé ragioni che riguardano la femminilità, la cultura, la nostra etnia. «L’augurio è – ha concluso Binelli (foto) – che la bocciatura non riguardasse l’accusa nei confronti della minoranza di istigazione al fascismo affermata da un sindacalista del posto (accusa da cui il Sindaco si è dissociato).»

Proseguendo nella riunione la minoranza ha votato contro il verbale della seduta precedente dal momento che il Sindaco non è riuscito ancora a perfezionare le deleghe agli assessori (a causa del suo stato di salute), inoltre si sono specificati i criteri che il Sindaco seguirà per la designazione di futuri incarichi e si è votato per la variazione alle dotazioni di competenza e cassa del bilancio di previsione 2020 (la minoranza si è astenuta).

Infine si sono votati i membri della Commissione Elettorale Comunale (per la maggioranza Franco Bellotti e Chiara Pirola, per la minoranza Luca Brena) e i membri per l’Assemblea della Comunità di Valle Giudicarie (Davide Fusari per la maggioranza e Cinzia Parisi per la minoranza).