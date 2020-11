Cles, finalmente asfaltato il piazzale della rimessa delle corriere. Uil Trasporti: «Bene, ma che fatica»

Bene l’asfaltatura del piazzale della rimessa corriere di Cles, ma che fatica. In sintesi è questo il pensiero di Uil Trasporti, che ha voluto esprimere, attraverso le parole del segretario Nicola Petrolli, la propria soddisfazione per un intervento a lungo atteso e più volte sollecitato.

«Le precipitazioni in Val di Non non faranno più paura – sostiene Petrolli –. Fino a poco tempo fa, con una piovuta anche di dimensioni non importanti, il deposito delle corriere situato nel piazzale “Bentivoglio” a Cles si trasformava in una palude fangosa paragonabile alla lontana Amazzonia».

Il segretario di Uil Trasporti ricorda come il percorso per arrivare alla soluzione del problema con l’asfaltatura del piazzale sia stato lungo e tutt’altro che semplice. «Sono state necessarie innumerevoli lettere presso la proprietà, uscite sul giornale, diffide in azienda – aggiunge Petrolli –. Ora finalmente ne possiamo gioire tutti, specialmente gli operatori di esercizio che durante il giorno si recano presso il deposito per prendere il mezzo ed effettuare il servizio. Ci sembra veramente anomalo che si siano dovute mobilitare cosi tante persone per una cosa che dovrebbe essere scontata, vista l’indispensabilità della questione. Ora facciamo un passo in avanti e orgogliosi godiamo anche noi del risultato».

Senza adagiarsi troppo sugli allori, però. La Uil Trasporti, infatti, rilancia subito: «Crediamo che avendo fatto 100 si può fare 101 sistemando anche i portoni d’entrata che necessitano di manutenzione – dice in conclusione il segretario –. Sarebbe una buona azione, necessaria e, soprattutto, metterebbe una pietra tombale sul piazzale autocorriere di Cles».